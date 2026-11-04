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tarımda gençlik: ziraat fakültesinde hibe ve proje imkanları tanıtıldı

NKÜ Ziraat Fakültesinde düzenlenen etkinlikte Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri, hibe ve kredi imkânları ile gençlere yönelik proje fırsatları tanıtıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

tarımda gençlik: ziraat fakültesinde hibe ve proje imkanları tanıtıldı

Programın başlangıcı ve amaçları:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesinde düzenlenen etkinlik, NKÜ Biyoteknoloji Topluluğu tarafından organize edildi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte tarım sektörünün ülke ekonomisindeki önemi ve ziraat mühendislerinin üretimdeki rolleri vurgulandı. Katılımcılara, Tarım ve Orman Bakanlığına ait tanıtım filmi gösterildi ve programın temel amacı olarak geleceğin ziraat mühendislerine mesleki gelişim desteği ve sektör farkındalığı sağlamak belirtildi.

Bakanlık sunumu ve izlenen konular:

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy öğrencilere Bakanlığın teşkilat yapısı, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Aksoy, tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar ile Türkiye’nin tarım politikaları ve hedeflerine dair genel çerçeveyi paylaştı. Sunum, öğrencilerin sektöre bakışını genişletmeyi ve uygulamadaki fırsatları göstermeyi amaçladı.

Gençlere yönelik destekler:

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan ise özellikle genç ziraat mühendislerine yönelik destek ve teşvik programlarını detaylandırdı. Erdoğan, hibe, kredi, proje ve girişimcilik destekleri başta olmak üzere tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik başvurulabilecek imkânları anlattı ve öğrencilerin hangi koşullarda yararlanabileceğini özetledi.

Sunum sırasında gençlere, devlet desteklerinin uygulama süreçleri, proje hazırlama aşamaları ve finansman modelleri hakkında örnekler verildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bölümde sıkça sorulan sorulara açıklık getirildi ve uygulamalı bilginin önemi vurgulandı.

Program soru-cevap oturumu ile devam etti; öğrencilerin merak ettiği konulara yönelik bilgiler aktarıldı ve sorulara doğru cevap veren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlik, gençlerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı ve tarım sektöründeki destek mekanizmaları hakkında bilinç oluşturmayı hedefine uygun şekilde tamamlandı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Sunum ve iyi dileklerin ardından program sona erdi.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (NKÜ) ZİRAAT FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA, GELECEĞİN ZİRAAT...

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (NKÜ) ZİRAAT FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA, GELECEĞİN ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ ÇALIŞMALARI, GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE GENÇLERE YÖNELİK HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI TANITILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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