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Yaşam boyu öğrenme üniversitesi 55–75 yaşındakilere haftada iki gün eğitim sağlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve OMÜ iş birliğiyle 55–75 yaş arasındaki katılımcılara yönelik Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi eğitimleri haftada iki gün sürüyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yaşam boyu öğrenme üniversitesi 55–75 yaşındakilere haftada iki gün eğitim sağlıyor

Programın amacı ve iş birliği:

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi, 55–75 yaş aralığındaki bireyleri yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek ve aktif yaşlanmayı desteklemek amacıyla eğitimler düzenliyor. Eğitimler haftada iki gün şeklinde yürütülüyor ve belediyenin uzman eğitmenleri ile OMÜ’nün akademik kadrosu tarafından veriliyor.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Programda sağlıklı yaş alma, dijital yetkinlikler, emeklilik dönemi finans yönetimi, seyahat İngilizcesi ve sanatsal beceriler gibi farklı konular ele alınıyor. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak tasarlanmış; ayrıca seminerler, atölye çalışmaları ve gezilerle destekleniyor. Bu sayede katılımcılar bilgi edinmenin yanı sıra pratik deneyim de kazanıyor.

Program düzeyleri ve katılım koşulları:

Program, temel ve ileri olmak üzere iki düzeyde yürütülüyor. Temel düzeydeki dersler üniversiteye yeni kayıt yaptıran katılımcılara yönelik düzenleniyor; temel eğitimi başarıyla tamamlayanlar ise ileri düzey programa katılabiliyor. Bu yapı, öğrenme süreçlerinin adım adım ilerlemesine olanak tanıyor.

Kuşaklar arası etkileşim ve hedefler:

Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi aynı zamanda farklı kuşakları ortak öğrenme ortamında buluşturuyor. Üniversite öğrencileri ile 55–75 yaş arasındaki katılımcıların bir araya geldiği programda kuşaklar arası iletişim, dayanışma ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, hem sosyal bağların kuvvetlenmesine hem de öğrenmenin çoğulcu bir zeminde gerçekleşmesine katkı sağlıyor.

Katılımcılar, belediye ve üniversitenin sağladığı bu iş birliğiyle hem günlük yaşam becerilerini geliştirme hem de sosyal etkinliklere daha aktif katılma olanağı buluyorlar.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN YAŞAM...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN YAŞAM BOYU ÖĞRENME ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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