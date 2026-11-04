Muğla'da mutfakta ocak prizinden çıkan yangın ev sakinleri tarafından söndürüldü

Olayın gelişimi:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde bulunan müstakil bir evin mutfağında ocak prizinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın meydana geldi. Alevler, ev sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekip müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla evin doğalgazı kesildi, itfaiye ekipleri olay yerinde kontrol ve incelemelerde bulundu.

Durum ve can kaybı:

Yangında şans eseri yaralanan olmadı. Olayla ilgili olarak ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından gerekli işlemler tamamlandı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. OCAK PRİZİNDEN KAYNAKLANDIĞI BELİRTİLEN YANGIN, EV SAKİNLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.