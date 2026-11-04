Öğrencilere trafik ve siber güvenlik eğitiminde Bir Kural, Bir Ömür vurgusu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Etkinlik, emniyet ve jandarma ekiplerinin erken yaşta farkındalık oluşturma amacıyla ortak çalışması çerçevesinde gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimler Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından verildi. Öğrencilere trafik kurallarının önemi, güvenli ulaşım ilkeleri ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar aktarıldı. Günümüzün gündemindeki konular olan siber güvenlik ile akran zorbalığı hakkında da bilgilendirme yapılarak, dijital güvenlik ve olası zorbalık durumlarında başvurulacak yollar anlatıldı.

Uygulama ve etkileşim:

Seminerde uygulamalı örnekler ve açıklayıcı materyaller kullanılarak konular pekiştirildi. Bir Kural, Bir Ömür farkındalık çalışması kapsamında trafik kurallarına uyulmasının hayati önemi vurgulandı ve öğrencilerin soruları ekiplerce yanıtlandı.

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE TRAFİK KURALLARI, GÜVENLİ YOLCULUK, SİBER GÜVENLİK VE AKRAN ZORBALIĞI KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.