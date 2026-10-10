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Kızılcahamamlı baston ustasının 60 yıllık geleneği: 93 yaşında iyilik dağıtıyor

Kızılcahamam'da 60 yılı aşkın süredir baston yapan 93 yaşındaki Hacı Mehmet Özen, emeğini ücret talep etmeden insanlara hediye ederek gönüllere dokunuyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kızılcahamamlı baston ustasının 60 yıllık geleneği: 93 yaşında iyilik dağıtıyor

Kızılcahamam'da 60 yıldan fazla süredir baston yapan usta ücretsiz dağıtıyor

Kızılcahamam’da yaşayan 93 yaşındaki Hacı Mehmet Özen, yaklaşık 60 yıldır el emeği bastonlar üretiyor ve bunları hiçbir ücret talep etmeden ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor. Ustalığını yarım asrı aşkın süredir sürdüren Özen, yaptığı işi sadece bir meslek değil, karşılıksız bir iyilik biçimi olarak tanımlıyor.

Ustalık, el emeği ve gelenek:

Özen, baston yapımını uzun yıllardır sürdürürken her bir ürünü el işçiliğiyle hazırlıyor. Kendi ifadesiyle bu davranışın temelinde inanç ve paylaşma var; Özen, "Peygamber Efendimizin sünnetidir, hediye etmek" sözleriyle bu yaklaşımı özetliyor. Yılların tecrübesi, bastonların sağlamlığı ve işçiliğine yansıyor.

Topluma kalan değer:

Günümüzde emeğin çoğunlukla maddi karşılıkla ölçüldüğü bir ortamda, Hacı Mehmet Özen’in karşılıksız hediye etme geleneği paylaşmanın ve gönüllülüğün somut bir örneğini oluşturuyor. Kızılcahamamlı usta, geride yalnızca el emeği bastonlar bırakmıyor; aynı zamanda insanların dayanışma ve iyilik yapma konusunda alacağı bir ders de bırakıyor.

Özen’in bu davranışı yerelde takdir topluyor ve üretimin, insan ilişkilerinde bir köprü kurduğunu gösteriyor. Usta, yaşamının büyük bölümünü bu geleneğe adadı ve üretmeye devam ederek değerlerini kuşaklara aktarmaya devam ediyor.

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE YAŞAYAN 93 YAŞINDAKİ HACI MEHMET ÖZEN, 60 YILI AŞKIN SÜREDİR...

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE YAŞAYAN 93 YAŞINDAKİ HACI MEHMET ÖZEN, 60 YILI AŞKIN SÜREDİR YAPTIĞI BASTONLARI HİÇBİR ÜCRET ALMADAN İNSANLARA HEDİYE EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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