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Muğla'da çizgilerle sevgi: uluslararası karikatürler altı ilçede sergilendi

6. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda 'Aşk/Sevgi' temalı 997 eser, 47 ülkeden sanatçılarla Muğla'nın 6 ilçesinde izleyiciyle buluştu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Muğla'da çizgilerle sevgi: uluslararası karikatürler altı ilçede sergilendi

sergi programı tamamlandı, eserler altı ilçeye taşındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Karikatür Yarışması kapsamında hazırlanan eserler, Menteşe, Ula, Milas, Datça, Fethiye ve Marmaris olmak üzere altı ilçede sanatseverlerle buluştu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, karikatürün evrensel diliyle sevginin farklı yönleri ziyaretçilere sunuldu.

yarışmaya katılım ve temalar:

Bu yıl yarışmanın teması "Aşk / Sevgi (Love)" olarak belirlendi. Yarışmaya 47 ülkeden 344 sanatçı katıldı ve toplam 997 karikatür dosyalandı. Farklı kültürlerden gelen eserler, mizah ve anlatım zenginliğiyle sevgi kavramını yorumlayarak izleyicilere geniş bir perspektif sundu.

ödüller ve mansiyonlar:

Jüri değerlendirmesi sonucunda 18 yaş üstü kategorisinde birincilik ödülüne Çin'den Liu Qiang layık görüldü; ikincilik ödülünü Türkiye'den Oğuz Demir, üçüncülük ödülünü ise Faruk Soyarat kazandı. Mansiyon ödüllerinin sahipleri Ahmet Aykanat, Ozan Soydan ve Rusya'dan Alexander Yakovlev oldu.

18 yaş altı kategorisinde birincilik ödülünü Zeynep Duru Göçmen, ikincilik ödülünü Yusuf Bürümlüoğlu elde etti. Ayrıca Behiç Ak Özel Ödülü'nün sahibi Muğla'dan Tuna Ceylan olarak açıklandı.

belediye başkanının mesajı ve erişim hedefi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğin sanatın birleştirici gücünü görünür kıldığını vurguladı. Aras, "Sanat, farklı kültürlerden insanları ortak duygularda buluşturan en güçlü değerlerden biri. Bu yıl karikatür yarışmamızda sevgiyi konu alarak dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların çizgileriyle bu duyguyu anlatmalarına vesile olduk. Karikatürün kimi zaman gülümseten, kimi zaman düşündüren diliyle sevginin farklı yönlerini Muğla’mızın 6 ilçesinde vatandaşlarımızla buluşturduk. Biz istiyoruz ki Muğla’mızda yaşayan herkes sanata ulaşabilsin, kültür ve sanat hayatın her alanında yer bulsun. Bu anlayışla sanatın birleştirici gücünü Muğla’mızın her köşesine taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Sergiler, uluslararası karikatür sanatının örneklerini Muğla'nın farklı noktalarına taşıyarak vatandaşların kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırmayı amaçladı. Ziyaretçiler, yarışmada yer alan eserleri yerel sergi alanlarında inceleyerek hem yarışmanın uluslararası zenginliğini hem de karikatür sanatının iletişim gücünü deneyimledi.

ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SERGİSİ 6 İLÇEDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SERGİSİ 6 İLÇEDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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