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Şiirle direngenlik: Gülşah Demirci Enver Gökçe ödülünü kazandı

Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi Gülşah Demirci, S’övgü Tanığı adlı eseriyle Enver Gökçe Şiir Ödülü'nü kazandı; ödül töreni 28 Aralık'ta yapılacak.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şiirle direngenlik: Gülşah Demirci Enver Gökçe ödülünü kazandı

Gülşah Demirci'ye enver gökçe şiir ödülü

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, şair ve yazar Gülşah Demirci, S’övgü Tanığı adlı eseriyle bu yılın Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi 2026 Şiir Ödülleri birinciliğine layık görüldü. Ödülü düzenleyen yayınevi Özgür Öykü Şiir Dergisi tarafından açıklanan sonuçlarda, yarışmaya toplam 24 yapıt katıldı.

Yarışma ve ödül töreni:

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda birinciliğe seçilen Demirci'ye ödülün takdimi 28 Aralık tarihinde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenecek törenle yapılacak. Jüri kararında ve ödül sürecinde kitabın toplumsal duyarlılığı ile şiirsel dili ön plana çıkarıldı.

Demirci'nin değerlendirmesi:

Ödülün ardından konuşan Öğr. Gör. Gülşah Demirci, seçilmenin kendisi için hem bir onur hem de kolektif bir saygı işareti olduğunu belirtti. Demirci, eserine ilişkin olarak şu görüşleri paylaştı: "Bu ödülü kişisel bir takdirin ötesinde Enver Gökçe’nin gösterdiği dirence, inandığı değerler uğruna feda ettiği yaşamına gösterilen kolektif bir saygının tezahürü olarak görüyorum."

Demirci, ayrıca edebiyatın özgürlük işlevine vurgu yaparak şunları söyledi: "Düşünce özgürlüğünün baskılanmaya çalışıldığı her çağda edebiyat, önüne çekilmeye çalışılan setlere rağmen özgürlüğün kanadı olmayı bilmiştir. Çağına tanık olan, toplumsal hafızayı güçlendiren şiir de bu bilinçle özgürce kanat çırpmalıdır."

Konuşmasını ödülü, "şiirin gücüne inanan ve sahip çıkan, düşüncelerini bedel ödeme pahasına savunmaktan vazgeçmeyen tüm edebiyat emekçileri adına alıyorum" sözleriyle sürdüren Demirci, seçici kurula da teşekkür etti.

Ödül haberinin duyurulması, yazarın akademik kimliği ve edebi üretimi bağlamında hem yerel hem de edebiyat çevrelerinde olumlu karşılandı; tören günü kitaba ve ödüle ilişkin değerlendirmelerin genişlemesi bekleniyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ŞAİR VE YAZAR GÜLŞAH DEMİRCİ...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ŞAİR VE YAZAR GÜLŞAH DEMİRCİ, "S’ÖVGÜ TANIĞI" ADLI ESERİYLE ENVER GÖKÇE ŞİİR ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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