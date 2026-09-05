Angela Merkel'in anıları Türkiye'de: özgürlük ve kararların tanıklığı

kitabın kapsamı:

Özgürlük: Anılar 1954-2021, Angela Merkel’in Beate Baumann ile kaleme aldığı ve hem kişisel hayatını hem de Almanya ile Avrupa’nın son yıllardaki dönüşümünü anlattığı bir anı kitabı olarak Türkçede yayımlandı. Kitap, Doğu Almanya’da geçen çocukluk ve gençlik yıllarından Berlin Duvarı’nın yıkılışına, bilim insanlığından siyasete uzanan yolculuğa dek Merkel’in yaşamını kronolojik ve tanıklık ağırlıklı biçimde aktarıyor.

siyasi dönemeçler ve tanıklıklar:

2005-2021 yılları arasında Almanya’yı yöneten Merkel, görev sürecinde karşılaşılan Euro krizi, göç tartışmaları, Avrupa Birliği’nin geleceği, NATO, Ukrayna ve Rusya ilişkileri gibi başlıklara kitabında geniş yer veriyor. Merkel, Putin başta olmak üzere dünya liderleriyle yaptığı görüşmeleri ve görevdeyken aldığı, uzun süre tartışılan kararları aradan geçen zamanın perspektifinden değerlendiriyor; hangi koşullarda hareket ettiğini ve hangi riskleri gözettiğini açıklıyor.

özgürlük teması ve kişisel geçmiş:

Kitabın merkezinde yer alan "özgürlük" kavramı, Merkel’in Doğu Almanya deneyimiyle siyaset anlayışını birbirine bağlıyor. Duvarın yıkılması ve sonrasında yaşananlar, Merkel için hem kişisel hem de kamusal düzeyde özgürlüğün farklı boyutlarını anlamlandırıyor ve onun tercihlerini şekillendiren temel bir eksen olarak öne çıkıyor.

Kasım 2024'te yayımlanan ve otuzdan fazla dile çevrilen eser, Deniz Weber çevirisiyle Kadim Yayınları tarafından ilk kez Türkçe okurlarla buluşuyor. Kitap, yalnızca bir siyasetçinin anıları olmanın ötesinde, Avrupa siyasetinin yakın dönemine içeriden bir tanıklık sunuyor.

ANGELA MERKEL’İN SİYASİ YAŞAMINI VE ALMANYA’NIN YAKIN TARİHİNE DAMGA VURAN ŞANSÖLYELİK YILLARINI ANLATTIĞI 'ÖZGÜRLÜK: ANILAR 1954-2021', TÜRKÇE OLARAK OKUYUCULARIYLA BULUŞUYOR.