Manisa’da bağbozumu geri döndü, üzümün başkenti kent merkezinde kutlanıyor

Bağbozumu şenlikleri kent merkezinde başladı:

Yıllar sonra yeniden hayata geçirilen Bağbozumu Şenlikleri, Manolya Meydanı’ndaki renkli açılış töreniyle kent merkezine taşındı. 5-8 Eylül tarihleri arasında sürecek organizasyon, üzümün tarımdan gastronomiye, kültürden sanata uzanan çeşitli boyutlarını dört gün boyunca sergilemeyi hedefliyor. Etkinlikler Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi.

Açılış töreni ve program akışı:

Açılış programı sabah Hacıhaliller Mahallesi’ndeki bağlarda gerçekleştirilen üzüm hasadıyla başladı. Katılımcılar, daha sonra Kadın Emeği Sokağı’nı ziyaret ederek üretici ve emek odaklı çalışmaları gördü; günün ilerleyen saatlerinde Manolya Meydanı’ndaki törenle kent merkezinde şenlik coşkusu yaşandı. Şenlik boyunca paneller, çalıştaylar, gastronomi sunumları, konserler, sanat atölyeleri ve yarışmalar düzenlenecek. Etkinlikler Ulupark, Şemsiyeli Sokak, Tarzan Meydanı, Çimentepe Sokak, Kurşunlu Han ile kırsal mahalleleri de kapsayacak şekilde kent merkezinden kırsala yayılacak.

Üretici vurgusu ve ekonomik beklentiler:

Açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şenliklerin yeniden düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtip emeği geçenlere teşekkür etti. Dutlulu, üzüm sezonunun üretici açısından zorlu geçtiğini, fiyatların üreticiyi memnun etmediğini vurguladı ve “İstediğimiz gibi giden bir üzüm sezonu geçirmiyoruz; fiyatlarda büyük sıkıntı var. Üzüm fiyatlarının yükselmesi gerektiğini düşünüyoruz” sözlerini kullandı. Dutlulu ayrıca Manisa’nın ülke açısından önemine dikkat çekerek, Türkiye’deki üzümün yüzde 35’inden fazlasının Manisa’da üretildiğini hatırlattı ve festivalin aynı zamanda üzümün geleceğine ilişkin çalıştaylarla nitelikli bir içerik sunduğunu söyledi.

Yerel perspektif ve üreticinin sesi:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ise üzümün Manisa için sadece bir tarım ürünü olmadığını, kentin ekonomi, kültür ve yaşam biçimini şekillendiren önemli bir değer olduğunu belirtti. Şimşek, bağbozumu şenliklerinin bağda, çiftçiyle ve üreticiyle bütünleşmesi gerektiğini vurgulayarak “Bağbozumu şenliği bağda olur, çiftçiyle olur, üreticiyle olur, kente yayılır. Üzüm şenliği Manisa’da olur” dedi. Ayrıca yüksek girdi maliyetlerine dikkat çekip yerel yönetimler olarak üreticinin sorunlarını gündemde tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

Açılışın ardından Manolya Meydanı’nda kurulan stantlarda vatandaşlara kuru üzüm ve şıra ikram edildi; Manisalıların yoğun ilgisiyle bağbozumu coşkusu dört gün boyunca kentte sürdürülmesi planlanıyor.

MANİSA’DA YILLAR SONRA YENİDEN DÜZENLENEN BAĞBOZUMU ŞENLİKLERİ, MANOLYA MEYDANI’NDAKİ RENKLİ AÇILIŞ TÖRENİYLE KENT MERKEZİNE TAŞINDI. 5-8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK ŞENLİKLERDE ÜZÜMÜN TARIMDAN GASTRONOMİYE, KÜLTÜRDEN SANATA UZANAN DEĞERİ FARKLI ETKİNLİKLERLE TANITILACAK.