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Konservatuvar yaz okulu 1.865 kursiyeri sertifikayla uğurladı

Kayseri Büyükşehir Konservatuvarı 2026 yaz okulu kapanışında 1.865 kursiyere sertifika verildi; törene Başkan Memduh Büyükkılıç ve protokol katıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Konservatuvar yaz okulu 1.865 kursiyeri sertifikayla uğurladı

Konservatuvar yaz okulu törenle sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın 2026 yılı yaz okulu, 6 Temmuz'da başlayan iki aylık programın ardından düzenlenen kapanış ve sertifika töreniyle tamamlandı. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törende, kursiyerlerin coşkusu ve sergilenen performanslar dikkat çekti.

Tören ve katılımcılar:

Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erkan Küp, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, eğitmenler, kursiyerler ve aileleri katıldı. Katılımcılar Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen karşılamada mini konserlerle ağırlandı; Başkan Büyükkılıç ve Milletvekili Böhürler öğrencilere teşekkür edip onlarla sohbet etti.

Tören salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye davet edilen Başkan Büyükkılıç, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Sahnedeki konuşmasında Kayseri'nin kültür kimliğine vurgu yapan Büyükkılıç, Kayseri Kültür Yolu Festivalinin başladığını hatırlatarak 9 gün sürecek etkinliklerden söz etti ve yaz okulu katılımcılarını tebrik etti.

gösteriler ve sergi:

Program boyunca kursiyerlerin sunduğu gösteri ve performanslar büyük ilgi gördü. Çocuk kursiyerlerin sergilediği eserler ve koroların seslendirdiği parçalar arasında, Başkan Büyükkılıç'ın birlikte seslendirdiği Gesi Bağları da yer aldı. Tören sonunda katılımcılar, kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşan sergiyi gezdi; eserler ilgiyle incelendi.

Eğitim branşları ve katılımcı sayıları:

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 2026 Yaz Okulu eğitimlerinden 937 yetişkin ve 928 çocuk olmak üzere toplam 1.865 kursiyer faydalandı. Çocuk kursiyerler bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim ve yan flüt olmak üzere sekiz farklı branşta eğitim alırken, yetişkin kursiyerler bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, bateri, klarnet, yan flüt, ud ve resim olmak üzere on bir branşta ders gördü.

Eğitim programlarının amacı olarak, öğrencilerin sanat yoluyla sosyalleşmesi, özgüven kazanması ve yeteneklerini geliştirmesi ön plana çıkarıldı. Sertifika töreninde kursiyerlere belgeleri takdim edilirken, Başkan Büyükkılıç öğrencilere hitaben, "Sizleri bağrıma basıyorum. En önemlisi bize güven duyan velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Amacımız özgüven içerisinde sizlerin yetişmesine katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Belediyenin eğitim vizyonu:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılın her döneminde farklı yaş gruplarına yönelik kurs ve atölyelerle kültür ve sanat eğitimlerini sürdüreceklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç törende emeği geçen eğitmenlere, idarecilere ve ailelere teşekkür ederek gençlere yönelik imkânların devam edeceğini vurguladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek, çocukların sanata yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Konservatuvarın yaz dönemi kapanışı, hem eğitimsel hem de toplumsal bir buluşma olarak değerlendirildi; kursiyerlerin sergilediği performanslar ve el emeği eserler kent kültürüne katkı sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı önümüzdeki dönemlerde de çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı yelpazesine eğitimler sunmaya devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI 2026 YILI YAZ OKULU KAPANIŞ VE SERTİFİKA TÖRENİ’NE KATILARAK KURSİYERLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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