Kısa süreli dolu yağışı:

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının düştüğü bölgede, aniden bastıran dolu yaşamın birkaç dakikasına damga vurdu.

Güneşle hızlı değişim:

Güneşli hava sırasında başlayan yağış, kısa süre sonra kesilerek yeniden güneşli havaya dönüştü. Bu ani değişim ilçe sakinleri için şaşkınlık yaratan ve görüntülere sahne olan anlar oluşturdu.

Yağış kısa sürede sona ererken, bölgedeki hava koşulları da hızla normale döndü ve dolu sonrası gün içinde güneş tekrar etkisini gösterdi.

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE KISA SÜRELİ DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.