dolu sahneleri:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Sabırlı Mahallesi'nde gün içinde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede şiddetini artırarak mahallede zemin ve ekili alanları beyaz bir örtüyle kapladı. Yağış anı, sokaklarda ve tarlalarda beklenmedik bir değişim yarattı; çevre bir anda kışa benzer bir görünüm aldı.

güneşin geri gelişi ve gökkuşağı:

Dolu yağışının etkisini kaybetmesinin ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi. Güneş ışınlarının yağış sonrası oluşan nemle buluşması sonucu gökyüzünde belirgin bir gökkuşağı oluştu ve ortaya çıkan renkli manzaralar çevrede güzel görüntüler oluşturdu.

vatandaşların kayıtları:

Mahalle sakinleri, dolu ve takip eden gökkuşağını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sosyal medya ve haber kaydına yansıyan görüntüler; hem dolunun etkisini hem de yağış sonrası çıkan gökkuşağının estetik etkisini belgeledi.

Yerler doluyla beyaza büründü, gökyüzü ise gökkuşağıyla renklendi