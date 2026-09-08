Çatıdan düşen işçi yoğun bakımda

Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Zonguldak'ta Belediye Kültür Merkezi'nin çatısında devam eden tadilat çalışmasında görevli yüklenici firma personeli Hakan Kavaklı (44), yaklaşık 12 metrelik yükseklikten kaldırıma düşerek ağır yaralandı. Olay sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki binada gerçekleşti.

Olay yerinde ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre Kavaklı, çalışmaya güvenlik önlemlerini alarak başladı; ancak bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybedip çatıdan aşağıya düştü. Mesai arkadaşları durumu fark ederek hemen yanına gidip ilk müdahaleyi yaptı ve sağlık ile polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane süreci ve soruşturma:

Hastanede yapılan muayenede Kavaklı'nın baş, çene, kaburga ve bacaklarında kırıklar tespit edilirken, iç kanama da olduğu belirtildi. Hastanın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı; düşüşün nedeni ve iş güvenliği uygulamalarının durumu araştırılıyor.

ZONGULDAK'TA BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ'NİN ÇATISINDAN YAKLAŞIK 12 METRE YÜKSEKLİKTEN KALDIRIMA DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI. VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN KIRIKLAR VE İÇ KANAMA TEŞHİSİYLE HASTANEYE KALDIRILAN İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR.