Denizli'den geleceğe yatırım: şehit, yetim ve engelli öğrencilere 3.500 lira eğitim desteği

Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım projesi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım Projesi" kapsamında, kent sınırları içinde yaşayan şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere yönelik tek seferlik eğitim yardımı uygulamasını başlattı. Proje Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor ve toplumun en hassas kesimlerine öncelik veriyor.

kimler yararlanacak:

Destekten yararlanabilecek gruplar arasında şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrenciler bulunuyor. Bu kapsamdaki öğrencilere yönelik ödeme tutarı 3.500,00 TL olarak belirlendi. Yardım tek seferlik olup, başvuruların uygunluk kriterlerine göre değerlendirilmesi sonrası hak sahiplerine verilecek.

başvuru süreci ve tarih:

Şartları taşıyan öğrenciler ve aileleri başvurularını belediyenin çevrimiçi kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvurular www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesinden ya da https://cbs.denizli.bel.tr/sehityetimengelli/ bağlantısından online olarak yapılacak. Başvuruların son günü 31 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin amacını açıklarken çocukların ve gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırmaya yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Çavuşoğlu, destekle ailerin okul ve kırtasiye yükünün hafifletilmesi, öğrencilerin eğitim yolunun açılması ve ihtiyaçlarının bir nebze de olsa giderilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Proje, kentteki dezavantajlı gruplara yönelerek eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlıyor. Başvuru yapan ailelerin uygunluk değerlendirmesi sonrası belediye tarafından bilgilendirileceği bildirildi ve yetkililer destek sürecinin şeffaf şekilde yürütüleceğini açıkladı.

İlgili ailelerin başvuru koşulları, gerekli belgeler ve süreçle ilgili detaylı bilgiye belediyenin resmi web sitesinden ulaşılabiliyor. Başvuruların elektronik ortamda alınması, işlemlerin hızlandırılması ve başvuru sahiplerinin süreçten kolayca haberdar edilmesi hedefleniyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU’NUN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI "EĞİTİME DESTEK, GELECEĞE YATIRIM PROJESİ" KAPSAMINDA ŞEHİT ÇOCUKLARI, YETİM, ÖKSÜZ VE ENGELLİ ÖĞRENCİLERE 3.500 TL EĞİTİM YARDIMI VERİLECEK. TEK SEFERLİK SAĞLANACAK DESTEĞE MÜRACAATLAR BAŞLADI.