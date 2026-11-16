Ara tatil için Denizli'de otobüs seferleri geçici olarak düzenlendi

Ara tatil düzenlemesi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., okulların ara tatil dönemine girmesi nedeniyle kent genelindeki otobüs sefer saatlerinde geçici bir düzenleme yapıldığını duyurdu. Belediye, uygulamanın 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacağını bildirdi.

Hedeflenen önlemler ve kapsam:

Açıklamada, düzenlemenin temel amacının öğrenciler ve toplu taşıma kullanan diğer vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağlamak ve ulaşım planlamasını daha verimli hale getirmek olduğu belirtildi. Bu kapsamda, günlük hatlarda hareket saatlerinde geçici tarife güncellemelerine gidildiği ifade edildi.

Bilgiye erişim ve yolcu uyarısı:

Yolcuların güncel sefer saatleri ve detaylı hareket tarifelerini takip edebilmeleri için belediye, tüm bilgilerin kurumun resmi portalı üzerinden paylaşılacağını vurguladı. Güncel tarifeler ve duyurular ulasim.denizli.bel.tr adresinden takip edilebiliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş., OKULLARIN ARA TATİL DÖNEMİNE GİRMESİ NEDENİYLE OTOBÜS SEFER SAATLERİNDE GEÇİCİ DÜZENLEMELER YAPILDIĞINI DUYURDU.