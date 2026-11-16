Eskişehir'de gençlere organ bağışında sorumluluk ve dayanışma mesajı verildi

Eskişehir'de organ bağışı farkındalığı

Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen söyleşi ile öğrencilere organ bağışının önemi aktarıldı. Etkinlik, gençlerin konuya dair bilgi sahibi olması ve organ bağışının gerçek hayattaki etkileri konusunda bilinçlenmesi amacını taşıdı.

Etkinliğin amacı:

Program, Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulda toplumsal farkındalığı artırmak üzere gerçekleştirildi. Söyleşinin hedefi; organ bağışının hayat kurtarıcı rolünü vurgulamak ve gençlerde toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmekti.

Verilen mesajlar:

Etkinlik sırasında öğrencilere, organ bağışının sadece bireysel değil toplumun tamamı için önemli bir dayanışma biçimi olduğu anlatıldı. Söyleşide, organ bağışının hayata dönüş sağlayabileceği ve toplumsal duyarlılık ile dayanışmanın gençler aracılığıyla güçlendirilebileceği üzerinde duruldu.

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, ÖĞRENCİLERE ORGAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARICI ROLÜ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.