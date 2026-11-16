Dolar 50,3766 +0,06%
Euro 55,4973 +0,00%
Bist 11.946,87 +0,88%
Altın Gram 6.253,77 -0,65%
EUR/USD 1,1012 -0,14%
Brent Petrol 92,33 -0,75%
--°

Eskişehir'de gençlere organ bağışında sorumluluk ve dayanışma mesajı verildi

Organ Bağışı Haftası'nda Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen söyleşide öğrencilere organ bağışının hayat kurtarıcı rolü ve toplumsal duyarlılık anlatıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehir'de gençlere organ bağışında sorumluluk ve dayanışma mesajı verildi

Eskişehir'de organ bağışı farkındalığı

Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen söyleşi ile öğrencilere organ bağışının önemi aktarıldı. Etkinlik, gençlerin konuya dair bilgi sahibi olması ve organ bağışının gerçek hayattaki etkileri konusunda bilinçlenmesi amacını taşıdı.

Etkinliğin amacı:

Program, Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulda toplumsal farkındalığı artırmak üzere gerçekleştirildi. Söyleşinin hedefi; organ bağışının hayat kurtarıcı rolünü vurgulamak ve gençlerde toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmekti.

Verilen mesajlar:

Etkinlik sırasında öğrencilere, organ bağışının sadece bireysel değil toplumun tamamı için önemli bir dayanışma biçimi olduğu anlatıldı. Söyleşide, organ bağışının hayata dönüş sağlayabileceği ve toplumsal duyarlılık ile dayanışmanın gençler aracılığıyla güçlendirilebileceği üzerinde duruldu.

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ&#039;NDE DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE...

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, ÖĞRENCİLERE ORGAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARICI ROLÜ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

KBÜ rektörü Kırışık kampüste yürüyen projeleri yerinde inceledi, öğrencilerle gö...
images

Erzurum'da 60 yaş üstüne yönelik öğrenme ve sosyal katılım merkezi: Üçüncü Yaş Ü...
images

Adıyaman'da öğretmenler yapay zekâ ile proje ufkunu genişletti
images

Kastamonu Üniversitesi'ne kenevir temelli gübre entegreli fidan kabı patenti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı jeolojik mirasına ulusal koruma kazandı

Nevşehir'de dönüş manevrası kazaya dönüştü: motosiklet sürücüsü minibüsün altında kaldı

Karabük'ün iki ilçesinde 103 kilometre sıcak asfaltla ulaşım güçlendi

KBÜ rektörü Kırışık kampüste yürüyen projeleri yerinde inceledi, öğrencilerle görüştü

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi