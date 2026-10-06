Ani sağanak: Elazığ'da cadde ve sokaklar suyla doldu

Ani sağanak: Elazığ ve çevresinde etkiler gözlendi:

Elazığ'da sağanak yağış, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından il genelinde etkisini göstermeye başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve bazı noktalarda ulaşımda aksamalar görüldü.

Meteoroloji'nin uyarısı:

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya’nın güney, Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, dere taşkını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir

Vatandaşlara uyarı ve öneriler:

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda belirtilen olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Özellikle dere yatakları ve alçak kesimlerde bulunanların tedbirli davranması, su birikintilerinden uzak durulması ve ulaşımda aksama ihtimaline karşı alternatif planların hazırlanması öneriliyor. Yetkililer, olası su baskını ve sel risklerine karşı gerekli denetim ve müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDUĞU ELAZIĞ’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI