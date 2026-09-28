Ani'de miras denetimi: Kars valisi Ziya Polat kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi

Kars valisi yerinde inceleme yaptı:

Kars Valisi Ziya Polat, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı olarak anılan Ani Örenyeri'ni ziyaret ederek bölgede devam eden çalışmaları yerinde gözlemledi. Ziyarette, Ani Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan ile ekibi, alanda yürütülen faaliyetlerin güncel durumu hakkında Vali Polat'a bilgi verdi.

çalışmaların kapsamı:

Vali Polat, arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme işlerinin sahada nasıl yürütüldüğünü inceledi. Kazı ekiplerinin buluntu yönetimi, yapısal restorasyon ve alanın ziyarete uygun hale getirilmesine yönelik uygulamaları değerlendirildi. Polat, sürdürülen çalışmaların planlı ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Ani'nin tarihi ve turizm değeri:

Yaklaşık bin yıllık geçmişiyle Ani Örenyeri, katedrali, kiliseleri, surları, köprüleri ve diğer tarihi yapılarıyla farklı medeniyetlerin izlerini barındırıyor. Tarihi İpek Yolu güzergâhında yer alan Ani, sahip olduğu kültürel mirasla Kars'ın turizm potansiyelinde merkezi bir konumda bulunuyor.

Ziyaretin sonunda Vali Polat, yürütülen çalışmaların geleceğe miras bırakılacak tarihi değerlerin korunması açısından taşıdığı önemi vurguladı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan ile ekibine kolaylıklar diledi. Çalışmaların sürdürülebilir turizm ve bilimsel araştırma ekseninde devam etmesi hedefleniyor.

KARS VALİSİ ZİYA POLAT, ANİ ÖREN YERİ’NDE(KARS-İHA)