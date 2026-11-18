Bingöl Gençlik Merkezi'nin 2026 programı:

Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezi, 2026 yılı boyunca yürüttüğü eğitim ve etkinliklerle gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimine destek verdi. Merkezde düzenlenen kurs, atölye, sportif faaliyet ve sınav hazırlık programlarına toplam 2 binden fazla kişi katıldı; tüm faaliyetler ücretsiz olarak sunuldu.

katılımcı dağılımı ve en çok ilgi gören alanlar:

Merkezde en yüksek katılım müzik ve enstrüman eğitimlerinde görüldü; bu alandan 370 genç yararlandı. Spor faaliyetlerine 300, Kur'an-ı Kerim kurslarına 250 öğrenci katıldı. Etkinlik atölyelerinde 240, halk oyunları eğitimlerinde ise 150 öğrenci yer aldı.

teknoloji, rehberlik ve sınav hazırlığı:

Dijital eğitimler ve teknoloji programları 176 öğrencinin ilgisini çekerken, robotik kodlama ve fen atölyelerinde 40 genç eğitim aldı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden de 40 öğrenci faydalandı. Akademik destek amacıyla düzenlenen deneme sınavlarına ise 500'ü aşkın öğrenci (TYT-AYT, KPSS, AGS gibi sınavlara hazırlananlar) katılım gösterdi.

Bingöl Belediyesi, Gençlik Merkezi aracılığıyla gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sunmayı sürdürmeyi hedefliyor. Merkez, ücretsiz eğitim ve gelişim faaliyetlerini programlı şekilde devam ettirecek.

BİNGÖL BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ’NDEN 2 BİNİ AŞKIN KİŞİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM VE ETKİNLİK