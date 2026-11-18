Mersin'de kadınlara mesleki eğitimle girişimcilik desteği

Akdeniz Belediyesi tarafından Çay Mahallesi Kültür Evi'nde düzenlenen ücretsiz protez tırnak ve nail art kursu, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefliyor. Teorik ve uygulamalı derslerin verildiği kursta kursiyerlere tırnak anatomisi, hijyen kuralları, jel sistem protez tırnak uygulamaları, kalıcı oje ve tırnak süsleme teknikleri öğretiliyor.

Kursun içeriği ve amaçları:

Kurs programı, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı çalışmalara ağırlık veriyor; kursiyerler öğrendiklerini birbirleri üzerinde deneyerek pratiğini pekiştiriyor. Bir yıl süren eğitim sonunda katılımcılara iş yeri açma sertifikası veriliyor. Eğitimlerin, kadınların kişisel bakım sektöründe ihtiyaç duyulan güncel bilgi ve uygulama becerilerini kazandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kursların kadınların ekonomik hayata katılımına katkı sunduğunu vurgulayarak, «Kadınların meslek edinmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini ve bu becerilerini ekonomik kazanca dönüştürerek aile bütçelerine destek vermelerini son derece önemsiyoruz» dedi. Beşikci, kursların sürekliliğinin sağlanacağını ve kursiyerlerin mesleki gelişimlerinin takip edileceğini ifade etti.

Kursiyerlerin deneyimleri ve işletme hedefleri:

Kurs öğreticisi Sebile İnan, eğitimlerin tamamen ücretsiz olduğunu belirterek kursa ilginin yüksek olduğunu aktardı. İnan, modüller arasında protez tırnak uygulamalarının son yıllarda çok rağbet gördüğünü, belediyenin ve Halk Eğitiminin destekleriyle kursun yaygınlaştırıldığını söyledi.

İnan kursiyerlerden bazılarının eğitim sonrası kendi işletmelerini açtığını belirtti: «Şu anda iki tane arkadaşımız halihazırda iş yerlerini açmış bulunmaktalar. Bazı eksikleri için tekrardan kursa geliyorlar, onlara da elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz.»

Mesleki gelişimini sürdürmek için kursa yeniden katılan 32 yaşındaki Cemile Dermek, daha önce aldığı eğitimlerin ardından işletmecilik yaptığını anlattı. Dermek, «Yaklaşık birkaç yıldır da kendi dükkanım var. Lazer epilasyon, cilt bakımı, mikroblading, kalıcı makyaj gibi uygulamalar yapıyorduk. Buraya gelişim amaçlı geldim, genç girişimci bayanlara örnek olmak istiyorum» dedi.

28 yaşındaki Fadime Süer de üniversite eğitiminden sonra güzellik uzmanı olarak aldığı eğitimi Halk Eğitim desteğiyle geliştirdiğini, bir yıl süren eğitimin ardından kendi iş yerini açtığını söyledi. Süer, şu an lazer, epilasyon ve dövme silme gibi işlemleri de sunduklarını belirterek işlerinin iyi gittiğini ifade etti.

Kursa yeni katılan 25 yaşındaki Emine Şimşek, «Şu an protez tırnak, jel ve manikür yapabiliyorum. İlerleyen zamanda kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum, kendime güveniyorum» diye konuştu. 28 yaşındaki Aysel Tuncer ise çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için ilk kez eğitim aldığını ve kursun kendisine yeni bir iş kurma imkânı sağlayacağını söyledi.

Belediye yetkilileri ve eğitmenler, kursiyerlerin hem sosyalleşme hem de mesleki yeterlilik kazanmalarını sağlayan programların sürdürüleceğini, katılımcılara iş kurma sürecinde yönlendirme ve destek verileceğini belirtti. Kurs, yerel düzeyde kadınların istihdamını artırmayı ve küçük işletme sayısını çoğaltmayı hedefliyor.

MERSİN'DE KADINLARIN MESLEK EDİNEREK EKONOMİK HAYATA KATILMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA AÇILAN ÜCRETSİZ PROTEZ TIRNAK KURSU İLGİ GÖRÜYOR.