Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması büyük hayal kırıklığıydı: Öztrak'ın açıklaması

Öztrak'ın değerlendirmesi

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, partinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan Anıtkabir ziyaretine ilişkin olarak CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılmamasının kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Anıtkabir ziyareti ve parti tutumu:

Öztrak, partinin 103’üncü kuruluş yıl dönümü anmasına işaret ederek, CHP’nin tehdit ve korku ile hareket edebilecek bir parti olmadığını vurguladı. Yavaş’ın açıklamalarının takdirini milletin takdirine bıraktığını belirten Öztrak, bu konuda parti içi duruşu ve temel ilkelerini yeniden hatırlattı.

Balbay açıklaması ve kapatma iddiası:

Toplantıda ayrıca Mustafa Balbay üzerinden gündeme gelen parti kapatma tartışmasına da değinen Öztrak, Balbay’ın CHP’nin kapatılmasını dillendirmesini, içinde bulunulan coğrafyada olağanüstü bir dönemde yapılan ve masum görülemeyecek bir girişim olarak nitelendirdi. Öztrak, partinin 103 yıllık geçmişine atıf yaparak, bu tür söylemlerin basit bir değerlendirme olmadığını söyledi.

Transfer iddiaları hakkında:

Öztrak, Mansur Yavaş’ın AK Parti veya Yeni Parti'ye transfer olacağı yönündeki iddialara ilişkin, Yavaş’ın yaptığı açıklama dışında kendilerinin bir duyumu olmadığını ve o açıklamaya saygı göstermek zorunda olduklarını kaydetti. Öztrak, transferler konusundaki değerlendirmelerin de milletin takdirine bırakılacağını belirtti.

CHP Grup Başkanı Öztrak: "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının, Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette bulunmaması büyük bir hayal kırıklığıdır"