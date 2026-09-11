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Kent merkezindeki eski okul alanı halka açık yeşil alana dönüştürülebilir

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 19 Mayıs, Endüstri ve İmam Hatip liselerinin bulunduğu alanın kent merkezinde halka açık yeşil alana dönüştürülmesi önerildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Elif Demir

Kent merkezindeki eski okul alanı halka açık yeşil alana dönüştürülebilir

Meclis oturumunda öneri

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı 2. Birleşiminin 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlardan havale edilen 45 gündem maddesi görüşüldü. Oturumda söz alan Yeni Parti Meclis Üyesi Fikret Pekal, 1927'den bu yana kentte hizmet veren 19 Mayıs Lisesi binasının riskli yapı olduğuna dikkat çekti ve okulun taşınacağını aktardı.

Pekal, yıkılacak okulda eğitim gören öğrenci ve görev yapan öğretmenlerin eğitimlerine Mithat Paşa Lisesinde devam edeceğini belirtti. Yeni okulun ne zaman ve hangi bütçeyle yapılacağının henüz belli olmadığını vurgulayan Pekal, Mithat Paşa Lisesi'ne yapılacak yerleştirme için kent yöneticilerinin gerekli çalışmaları yapması gerektiğini dile getirdi.

Alan kullanımına ilişkin öneri

AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel ise 19 Mayıs Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi'nin bulunduğu alanın kent merkezi açısından stratejik bir konumda olduğunu belirterek bölgenin farklı şekilde değerlendirilmesini teklif etti. Certel, söz konusu alanın tüm vatandaşların yararlanabileceği bir yeşil alan, kent ormanı, park veya millet bahçesi olarak planlanmasının uygun olabileceğini ifade etti. Pekal de bu öneriyi olumlu karşıladı.

Otogar ve diğer gündemler

Toplantıda ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüpoğlu tarafından Samsun Şehirlerarası Otogarı'nın taşınacağı yönündeki iddialar gündeme getirildi. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, otogar konusundaki görüşmelerin işletmeci firma ile Samsun Büyükşehir Belediyesi idarecileri arasında sürdüğünü, yeni bir otogar yapımıyla ilgili kesin bir bilgiye sahip olmadığını belirtti ve ilgili ulaşım daire başkanına bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca 1. Hat dolmuşlarının güzergah değişikliği yapıp yapmayacağı sorusunun Ulaşım Dairesi Başkanlığına iletileceği kaydedildi. Plan, Bütçe ve Hukuk Komisyonlarından havale edilen, Atakum ilçesindeki 14 bin 776 metrekarelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşınmazı ile SBB’ye tahsisli 5 bin 554 metrekarelik taşınmazın karşılıklı değerlendirilmesine ilişkin protokol teklifi ise daha sonra görüşülmek üzere komisyonda bekletildi. Diğer 44 madde meclisten geçerek karara bağlandı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) MECLİSİ’NDE 19 MAYIS LİSESİ’NİN DE BULUNDUĞU, OKULLARIN YER...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) MECLİSİ’NDE 19 MAYIS LİSESİ’NİN DE BULUNDUĞU, OKULLARIN YER ALDIĞI ŞEHİR MERKEZİNDEKİ BÖLGENİN YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DÜŞÜNCESİ GÜNDEME GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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