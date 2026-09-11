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Rize'de eser odaklı siyaset ve hizmet vurgusu

Erdoğan, Rize'de yaklaşık 10 milyar TL'lik projelerin toplu açılışını yapıp üç yatırımın temelini attı; gündemlerinin hizmet olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Rize'de eser odaklı siyaset ve hizmet vurgusu

rize programı ve toplu açılışlar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de Cuma namazının ardından katıldığı toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, burada toplam yatırım bedeli 10 milyar TL olan 29 projenin resmi açılışını gerçekleştirirken, üç yeni yatırımın da temelini attı. Ziyaretine ilişkin duygularını "Memleketim Rize’de kardeşlerimle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum" sözleriyle ifade eden Erdoğan, Rize'ye yapılan yatırımları ve şehir şehir yürütülen hizmetleri anlattı.

Konuşmasında milletin emanetine vurgu yapan Erdoğan, "Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz" diyerek, iktidarın gündeminin muhalefetin iç tartışmaları değil eser ve hizmet olduğunu belirtti.

konut, kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri:

TOKİ aracılığıyla yürütülen konut projelerinin durumuna değinen Erdoğan, bugüne kadar 5 bin 636 konutun tamamlandığını, 1 bin 221 konutun yapımının ise sürdüğünü açıkladı. Program kapsamında açılışı yapılan konutlardan bazıları şunlar: Yağlıtaş Mahallesi: 465 konut, Kendirli Mahallesi: 79 konut, Madenli beldesi: 143 konut, Çayeli: 79 konut. Erdoğan, ailelerin bu evlerde huzurla oturmasını temenni etti.

Ayrıca Rize'nin yeşiline yeni tonlar katacak 330 bin metrekarelik millet bahçesi resmen hizmete açıldı. İyidere Millet Bahçesi, Çamlıhemşin ve diğer ilçelerdeki millet bahçeleri ile sosyal donatı alanları, kütüphane ve kıraathane gibi birimleri içeriyor. Güneysu’da altyapı ve çevre düzenlemesi tamamlanan 27 geçici işyeri hak sahiplerine teslim edildi.

kültür, spor ve sağlık yatırımları:

Erdoğan, şehirlerin ruhunu korumak için kültür ve sanat yatırımlarına önem verdiklerini söyleyerek, yeni açılan Rize Kültür Sokağının yerel üreticilere, sergi alanlarına ve el emeği ürünlerin satışına katkı sağlayacağını belirtti. Eğitim altyapısında da adımlar atıldığını; merkez ve ilçelerdeki 10 okulun güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, 16 derslikli Hafize-Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri öğrenci yurdunun hizmete sunulacağını açıkladı.

Spor alanında Rize'nin son yıllarda ivme kazandığını söyleyen Erdoğan, Kaçkar'da düzenlenen ultra maraton gibi etkinliklerin kente uluslararası katılım sağladığını vurguladı. İkizdere futbol sahası başta olmak üzere bakım ve onarımı tamamlanan spor tesisleri ile yeni açılışların yakında gerçekleştirileceği belirtildi. Çiftekavak Sanayi Sitesi içindeki 12 bin 500 metrekarelik yeni otobüs terminali ve Çamlıhemşin'de planlanan konut-dükkan projeleri de gündemde yer aldı.

Sağlık alanında ise Rize'de toplam 1.235 yatak kapasitesi

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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