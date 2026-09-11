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Sinop'ta resmi temaslar: Cevdet Yılmaz valilikte şeref defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli programlar için Sinop'a geldi; valilikte şeref defteri imzaladı, AK Parti il başkanlığı ve iş dünyasıyla görüşecek.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:24

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Caner Şahin

Sinop'ta resmi temaslar: Cevdet Yılmaz valilikte şeref defterini imzaladı

geliş ve karşılama:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa katılmak üzere Sinop'a geldi. Sinop Havalimanı'nda Yılmaz, Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş tarafından karşılandı.

valilik ziyareti ve imza:

Karşılama sonrasında Yılmaz, Sinop Valiliği'ne geçti. Valilik binasının girişinde bulunan şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, burada kısa bir protokol ziyareti gerçekleştirdi.

programın devamı:

Programı kapsamında Yılmaz'ın AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etmesi ve daha sonra Sinop iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Ziyaretler, ildeki temasların ana hattını oluşturuyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, BİR DİZİ PROGRAMLARA KATILMAK ÜZERE SİNOP’A GELDİ.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, BİR DİZİ PROGRAMLARA KATILMAK ÜZERE SİNOP’A GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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