Sinop'ta resmi temaslar: Cevdet Yılmaz valilikte şeref defterini imzaladı

geliş ve karşılama:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa katılmak üzere Sinop'a geldi. Sinop Havalimanı'nda Yılmaz, Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş tarafından karşılandı.

valilik ziyareti ve imza:

Karşılama sonrasında Yılmaz, Sinop Valiliği'ne geçti. Valilik binasının girişinde bulunan şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, burada kısa bir protokol ziyareti gerçekleştirdi.

programın devamı:

Programı kapsamında Yılmaz'ın AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etmesi ve daha sonra Sinop iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Ziyaretler, ildeki temasların ana hattını oluşturuyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, BİR DİZİ PROGRAMLARA KATILMAK ÜZERE SİNOP’A GELDİ.