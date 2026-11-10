Anıtkabir'de 88'inci yılda ortak saygı ve birlik mesajı

Anıtkabir'de anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenle Anıtkabir'de anıldı.

Törenin akışı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi mozoleye bıraktı ve tören sırasında Anıtkabir düzenine uygun tören usulleri yerine getirildi.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Atatürk anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından heyet, törenin bir parçası olarak Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Deftere imza töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, anma programı kapsamında şu ifadeleri kullandı: "Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 88’inci seneyi devriyesinde sizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyetini 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkânlarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Katılımcılar ve vurgulanan mesajlar:

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar, kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri, askeri personel ve öğrenciler katıldı.

Tören boyunca öne çıkan ortak vurgu, Atatürk'ün mirasına saygı gösterilmesi ve ülke birliğinin korunması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, Türkiye'yi daha müreffeh bir geleceğe taşıma iradesi ve şehitlerle gazilerin bıraktığı emanete sahip çıkma kararlılığı tekrarlandı.

Devlet erkanı Anıtkabir'de