ankada ameliyatsız batık tırnak tedavisi: 3TO tel sistemiyle cerrahiye alternatif

batık tırnağa ameliyatsız çözüm:

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen batık tırnak sorunu, yürürken artan ağrı ve hassasiyetle kişinin konforunu düşürebiliyor. Anka Hastanesi podoloğu Büşra Çelik, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan uygulanan 3TO Tel Sistemi hakkında bilgi vererek bu yöntemin tırnak çekimi gerektirmeyen bir seçenek olduğunu vurguladı.

uygulamanın çalışma prensibi:

Çelik, yöntemi anlatırken sistemin “diş teli mantığı”na benzeyen bir mekanikle çalıştığını belirtti. Özel bir tel tırnağın kenarlarına uygulanıyor ve kontrollü bir kuvvetle tırnağın yukarı doğru yönlendirilmesine yardımcı oluyor. Bu yaklaşım, tırnağın daha sağlıklı ve doğru yönde uzamasını destekleyerek batığın giderilmesini amaçlıyor. Uygulamada tırnak çekimi yapılmıyor ve cerrahi işlem gerektirmiyor.

kimler için uygun ve nelere dikkat edilmeli:

Her vakada 3TO Tel Sistemi uygun olmayabilir; karar verirken kişinin tırnağının yapısı, batığın derecesi ve varsa eşlik eden enfeksiyon veya başka sorunlar değerlendirilmelidir. Çelik, özellikle tırnak çekimi istemeyen hastalar veya cerrahi dışı seçenekleri değerlendirmek isteyenler için bu yöntemin tercih edilebildiğini söyledi ve uygulamanın her hasta için aynı şekilde uygulanamayacağının altını çizdi. Ayrıca uygulamada tırnak çekimi ve dikiş gibi cerrahi işlemler bulunmuyor.

günlük yaşam ve erken başvurunun önemi:

Uygun adaylarda 3TO Tel uygulaması sonrasında hastalar çoğunlukla günlük aktivitelerine devam edebilir; tedavi süresi ve izlem kişiden kişiye değişir. Çelik, batık tırnak problemi yaşayanların tırnak kenarlarını derin kesmek veya evde müdahale etmek yerine uzman değerlendirmesine başvurmalarının önemine dikkat çekti. Erken dönemde yapılan değerlendirme, en uygun tedavi yönteminin belirlenmesine yardımcı oluyor ve ilerleyici enfeksiyon ya da daha ağır cerrahi gereksinimlerin önüne geçebiliyor.

Sonuç olarak, 3TO Tel Sistemi uygun hastalarda cerrahiye alternatif olarak değerlendirilebilen, tırnağın doğal büyüme yönünü destekleyen bir seçenek olarak öne çıkıyor; doğru uygulama ve hasta seçimi için podolog ya da ilgili uzmana danışmak gerekiyor.

ANKA’DA 3TO TEL SİSTEMİ İLE BATIK TIRNAĞA AMELİYATSIZ ÇÖZÜM