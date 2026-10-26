Dolar 49,7579 +0,14%
Euro 55,7236 +0,09%
Bist 11.053,73 -0,57%
Altın Gram 6.450,04 +0,60%
EUR/USD 1,1194 -0,09%
Brent Petrol 110,14 -1,40%
--°

ankada ameliyatsız batık tırnak tedavisi: 3TO tel sistemiyle cerrahiye alternatif

Anka Hastanesi'nde uygulanan 3TO Tel Sistemi, tırnak çekimi gerektirmeden batık tırnağı diş teli prensibiyle düzeltmeyi amaçlıyor; hasta seçimi önemli.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

ankada ameliyatsız batık tırnak tedavisi: 3TO tel sistemiyle cerrahiye alternatif

batık tırnağa ameliyatsız çözüm:

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen batık tırnak sorunu, yürürken artan ağrı ve hassasiyetle kişinin konforunu düşürebiliyor. Anka Hastanesi podoloğu Büşra Çelik, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan uygulanan 3TO Tel Sistemi hakkında bilgi vererek bu yöntemin tırnak çekimi gerektirmeyen bir seçenek olduğunu vurguladı.

uygulamanın çalışma prensibi:

Çelik, yöntemi anlatırken sistemin “diş teli mantığı”na benzeyen bir mekanikle çalıştığını belirtti. Özel bir tel tırnağın kenarlarına uygulanıyor ve kontrollü bir kuvvetle tırnağın yukarı doğru yönlendirilmesine yardımcı oluyor. Bu yaklaşım, tırnağın daha sağlıklı ve doğru yönde uzamasını destekleyerek batığın giderilmesini amaçlıyor. Uygulamada tırnak çekimi yapılmıyor ve cerrahi işlem gerektirmiyor.

kimler için uygun ve nelere dikkat edilmeli:

Her vakada 3TO Tel Sistemi uygun olmayabilir; karar verirken kişinin tırnağının yapısı, batığın derecesi ve varsa eşlik eden enfeksiyon veya başka sorunlar değerlendirilmelidir. Çelik, özellikle tırnak çekimi istemeyen hastalar veya cerrahi dışı seçenekleri değerlendirmek isteyenler için bu yöntemin tercih edilebildiğini söyledi ve uygulamanın her hasta için aynı şekilde uygulanamayacağının altını çizdi. Ayrıca uygulamada tırnak çekimi ve dikiş gibi cerrahi işlemler bulunmuyor.

günlük yaşam ve erken başvurunun önemi:

Uygun adaylarda 3TO Tel uygulaması sonrasında hastalar çoğunlukla günlük aktivitelerine devam edebilir; tedavi süresi ve izlem kişiden kişiye değişir. Çelik, batık tırnak problemi yaşayanların tırnak kenarlarını derin kesmek veya evde müdahale etmek yerine uzman değerlendirmesine başvurmalarının önemine dikkat çekti. Erken dönemde yapılan değerlendirme, en uygun tedavi yönteminin belirlenmesine yardımcı oluyor ve ilerleyici enfeksiyon ya da daha ağır cerrahi gereksinimlerin önüne geçebiliyor.

Sonuç olarak, 3TO Tel Sistemi uygun hastalarda cerrahiye alternatif olarak değerlendirilebilen, tırnağın doğal büyüme yönünü destekleyen bir seçenek olarak öne çıkıyor; doğru uygulama ve hasta seçimi için podolog ya da ilgili uzmana danışmak gerekiyor.

ANKA’DA 3TO TEL SİSTEMİ İLE BATIK TIRNAĞA AMELİYATSIZ ÇÖZÜM

ANKA’DA 3TO TEL SİSTEMİ İLE BATIK TIRNAĞA AMELİYATSIZ ÇÖZÜM

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçelievler'de kentsel dönüşümde 6 bininci bina yıkıldı
images

Marmaris Çocuk Meclisi yeni dönemde parklara ve 23 Nisan’a yön verecek
images

Voleyboldan sahaya çağrı: bir sonraki durak mamografi
images

Datça Yazı Köyü kooperatifinin zeytinyağı tesisi modernize edilecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayserispor'dan TFF başkanına nezaket ziyareti

Cizre’de 75. yıl coşkusu: imam hatip okullarının yeniden açılışı anıldı

Hemşehrileriyle sokakta buluştu, pazarda fiyatların düşmesine aracılık etti

Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026