Ortak akılla kışa hazırlık: Tamer Mandalinci muhtarlarla sahada

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kasım ayı muhtarlar toplantısında mahalle muhtarlarının öncelikli taleplerini dinledi ve çözüm odaklı adımların hızla atılacağını açıkladı. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, birim müdürleri, kurum yetkilileri ve muhtarlar katıldı.

toplantıda öne çıkan talepler:

Muhtarlar, mahallelerin öncelikleri olarak ulaşım, altyapı, üstyapı, su, elektrik ve temizlik konularını sıraladı. Her bir talep, ilgili kurum yetkilileri ve birim müdürleriyle tek tek değerlendirildi; kısa vadede acil müdahale gerektiren konuların listesi çıkarıldı.

belediyenin yol haritası:

Başkan Mandalinci, muhtarların ilettiği ihtiyaçların takibi ve hızlı çözümü için yetkililere ivedi çalışma talimatı verdi. Mandalinci toplantıda ayrıca şunları söyledi: "Muhtarlarımız, büyükşehir belediyemiz ve ilgili kurumlarımızla güçlü bir iş birliğiyle mahallelerimizi önümüzdeki sezona ve yarınlara hazırlamak ve mahallelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantı sonunda muhtarlar, belediyeyle kurulan iletişim ve iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti. Belediye yetkilileri, özellikle kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların asgariye indirilmesi için ortak akıl ve koordinasyonla hareket edeceklerini bildirdi.

Gerekli teknik ve idari adımların atılmasıyla, Bodrum mahallelerinde belirtilen altyapı ve hizmet eksikliklerinin önümüzdeki dönemde giderilmesi hedefleniyor.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI TAMER MANDALİNCİ MUHTARLARLA BULUŞTU