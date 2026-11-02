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Klasik otomobillerin kimliği değiştirildi: 39 kişi adliyeye sevk edildi

6 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen 61 klasik otomobilin şasi numaralarını değiştirerek satan şebekeden 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Klasik otomobillerin kimliği değiştirildi: 39 kişi adliyeye sevk edildi

operasyonun kapsamı:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği öncülüğünde yürütülen çalışmada, İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen soruşturmada toplam 6 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmada, yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 61 klasik otomobilin şasi numaralarının değiştirildiği ve araçların satışa çıkarıldığı tespit edildi.

soruşturmada yöneltilen suçlamalar:

Soruşturma kapsamında şüphelilere; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 5607 Sayılı Kanununa muhalefet ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçları yöneltildi. Yetkililer, suç şebekesinin faaliyetlerinin organize ve sistemli olduğunu belirtti.

gözaltı ve adliyeye sevk işlemleri:

İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; yetkililer, soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte ilave tespit ve işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Milyonluk 61 klasik otomobilin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye...

Milyonluk 61 klasik otomobilin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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