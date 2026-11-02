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Rutin kontrolde yakalandı: kamyonda 500 kilo kaçak tütün

Aksaray'da jandarma durdurduğu kamyonda 500 kilo kaçak tütün ele geçirdi; malın piyasa değeri 500 bin lira, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Rutin kontrolde yakalandı: kamyonda 500 kilo kaçak tütün

olayın ayrıntıları:

Aksaray - Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda yapılan yol kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana istikametinden Aksaray yönüne giden bir kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsat incelemesi sırasında sürücünün tedirgin davranışları dikkat çekerken, ekipler Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada piyasa değeri 500 bin lira olan 500 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Yapılan tespitlerle birlikte bulunan tütün ve kamyona ilişkin tutanak düzenlendi.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili kamyon sürücüsü N.B. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ele geçirilen tütün ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer unsurlar savcılık makamına sevk edilecek.

Yetkililer, yol kontrollerinin kaçakçılıkla mücadeledeki etkinliğine dikkat çekerek benzer denetimlerin süreceğini bildirdi.

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU KAMYONDA 500 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE...

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU KAMYONDA 500 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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