Ankara merkezli soruşturma ve Samsun operasyonu:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun'da sabah saatlerinde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun yürütülmesi:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere sabah erken saatlerde baskınlar gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin planlı ve eş zamanlı müdahalesi sonucunda belirtilen adreslerde aramalar yapıldı ve şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltı sonrası işlemler ve soruşturmanın yönü:

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten makamların bilgisine göre, şüphelilerin Ankara'ya sevk edilerek soruşturmanın yürütüldüğü yere gönderilecekleri bildirildi. Soruşturmanın merkezinde ise Alihan Kuriş isimli şahsa yönelik örgütsel bağlantılar yer alıyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların Ankara merkezli soruşturmanın bir parçası olduğunu ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek işlemler yapılabileceğini belirtiyor. Operasyonun, savcılık talimatları doğrultusunda planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

SAMSUN'DA SABAH SAATLERİNDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.