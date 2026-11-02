Karabük terminaline mobil mola: vatandaşlara sıcak ikram

Karabük Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde hizmete giren mobil karavanla yolculara ve vatandaşlara uygun fiyatlı çay ve kahve sunmaya başladı. Terminalde bekleyenler için kısa molalarda dinlenme olanağı sağlayan bu uygulama, hem yolculuk öncesi hem de sonrasında tercih edilebilecek bir hizmet olarak öne çıkıyor.

mobil karavanın sunduğu hizmetler:

Mobil karavan, çay ve kahve çeşitlerini ekonomik fiyatlarla yolculara ulaştırmayı amaçlıyor. Bekleme süresini konforlu hale getirmeye yönelik düzenlenen alanda, kullanıcılar sıcak bir içecek eşliğinde dinlenme imkanı buluyor; bu sayede hem yolculuk stresi azalıyor hem de vatandaşların günlük bütçelerine katkı sağlanıyor.

belediyenin hizmet anlayışı:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediye hizmetlerinde önceliklerinin vatandaşların ihtiyaçları ve memnuniyeti olduğunu belirtti. Çetinkaya, "Şehirlerarası otobüs terminalimizde hizmete aldığımız mobil karavanımızla yolcularımıza ve vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla çay ve kahve imkanı sunuyoruz. Şehrimize gelen misafirlerimizin de hemşehrilerimizin de kendilerini rahat ve iyi hissedecekleri alanlar oluşturmaya önem veriyoruz. Karabük’ümüzde hizmetin her noktada hissedilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Belediyenin bu tür küçük ama yaşamı kolaylaştıran adımları, yerel hizmetlerin günlük hayata dokunmasını sağlayan örnekler olarak görülüyor. Mobil karavan uygulaması, terminalde kısa süreli konfor arayan herkes için pratik ve erişilebilir bir seçenek olarak hizmet vermeye devam edecek.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE HİZMETE GİREN MOBİL KARAVAN, ÇAY VE KAHVE ÇEŞİTLERİYLE YOLCULARA VE VATANDAŞLARA UYGUN FİYATLI HİZMET SUNMAYA BAŞLADI.