Orhun Ene: basit hatalar ve düşük enerji mağlubiyete neden oldu

maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, sahasında A.Efes'e 87-77 mağlup oldu.

maçın kırılma anları:

Karşılaşmada özellikle üçüncü periyot, Aliağa Petkimspor için dönüm noktası oldu. Başantrenör Orhun Ene, maçın başında yapılan basit hataların geri dönüşü zor bir fark oluşturduğunu belirtti. Takım devre sonrasında ritmini artırmaya çalışsa da üçüncü periyotta oluşan fark maçın sonuna kadar sürdü.

ene'nin değerlendirmesi:

Karşılaşmanın ardından konuşan Orhun Ene, "Bugün kötü oynadık, özellikle de üçüncü periyotta. Geriye düştükten sonra ritmimizi artırsak da bu periyoda daha sert başlamamız gerekiyordu. O bölümde oluşan fark maçın sonuna kadar sürdü. Maçın başında basit hatalar yapmasaydık bugün daha farklı bir görüntü ortaya koyabilirdik. Ancak sahadaki enerjimiz maçı kazanmak için yeterli değildi" ifadelerini kullandı.

ORHUN ENE: " ENERJİMİZ MAÇI KAZANMAK İÇİN YETERLİ DEĞİLDİ "