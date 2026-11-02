Dolar 49,9659 +0,07%
Euro 55,9630 +0,44%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.347,36 +1,34%
EUR/USD 1,1196 +0,27%
Brent Petrol 104,27 -8,08%
--°

Tunus'la ekonomik ortaklığı derinleştirme vurgusu

Ömer Bolat, 42. İSEDAK toplantısında Tunus ile ticaretin derinleştirilmesi, yatırımların artırılması ve STA menşe kurallarının uyumlaştırılmasını öne çıkardı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 22:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tunus'la ekonomik ortaklığı derinleştirme vurgusu

Türkiye ile Tunus arasında ekonomik iş birliğini ilerletme hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 42. İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Bakanlar Toplantısı Görüş Alışverişi Oturumu kapsamında Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Samir Abid ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ekonomik boyutunu güçlendirme ve karşılıklı yatırım ile ticaret hacmini artırma kararlılığı öne çıktı.

öncelikler ve yaklaşım:

Bolat, açıklamasında Tunus'un kalkınma önceliklerinin gözetileceğini belirterek karşılıklı fayda anlayışı çerçevesinde ilerleyeceklerini vurguladı. Görüşmede, Tunus'un ev sahipliği yaptığı ve Türk firmalarının toplamda 700 milyon doları aşan yatırımlarına dikkat çekildi; bunun, ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi.

somut adımlar ve mutabakat:

Taraflar, özel sektörleri bir araya getirecek etkinliklerin en kısa sürede düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe kurallarının Pan-Avrupa-Akdeniz Konvansiyonu ile uyumlaştırılmasına ilişkin anlaşmanın en kısa zamanda imzalanması hedeflendi. Bu adımın, ticaret kolaylaştırma ve tedarik zinciri entegrasyonuna olumlu katkı yapması bekleniyor.

Görüşme, iki ülkenin köklü dostluk bağlarını ekonomik ortaklığa dönüştürme yönündeki iradesini teyit ederken, yetkililer ticaret ve yatırımların karşılıklı kazanım esasına dayalı şekilde derinleştirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 42. İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İTT) EKONOMİK VE...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 42. İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İTT) EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) BAKANLAR TOPLANTISINDA, TUNUS TİCARET VE İHRACATI GELİŞTİRME BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakkari'de 200 gram ekmekte zam: tavan fiyat 17 tl
images

Bakan Bolat: KKTC'nin kalkınması için işbirliğimizi derinleştireceğiz
images

Niğde'de elma üreticileri yağmur ve hastalıkların etkisiyle gelir kaybetti
images

İkinci el otomobil piyasasında sessiz düşüş: galericiler panikten söz ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hatay'da koku ihbarı üzerine açılan evde baba ve kızı ölü bulundu

İstanbul’da akşam sağanağı: Ataşehir ve Maltepe caddeleri sular altında

Hakkari'de 200 gram ekmekte zam: tavan fiyat 17 tl

Storck: sergilenen oyun ve skor takımın güvenini açıkça gösterdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı