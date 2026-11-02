Tunus'la ekonomik ortaklığı derinleştirme vurgusu

Türkiye ile Tunus arasında ekonomik iş birliğini ilerletme hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 42. İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Bakanlar Toplantısı Görüş Alışverişi Oturumu kapsamında Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Samir Abid ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ekonomik boyutunu güçlendirme ve karşılıklı yatırım ile ticaret hacmini artırma kararlılığı öne çıktı.

öncelikler ve yaklaşım:

Bolat, açıklamasında Tunus'un kalkınma önceliklerinin gözetileceğini belirterek karşılıklı fayda anlayışı çerçevesinde ilerleyeceklerini vurguladı. Görüşmede, Tunus'un ev sahipliği yaptığı ve Türk firmalarının toplamda 700 milyon doları aşan yatırımlarına dikkat çekildi; bunun, ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi.

somut adımlar ve mutabakat:

Taraflar, özel sektörleri bir araya getirecek etkinliklerin en kısa sürede düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe kurallarının Pan-Avrupa-Akdeniz Konvansiyonu ile uyumlaştırılmasına ilişkin anlaşmanın en kısa zamanda imzalanması hedeflendi. Bu adımın, ticaret kolaylaştırma ve tedarik zinciri entegrasyonuna olumlu katkı yapması bekleniyor.

Görüşme, iki ülkenin köklü dostluk bağlarını ekonomik ortaklığa dönüştürme yönündeki iradesini teyit ederken, yetkililer ticaret ve yatırımların karşılıklı kazanım esasına dayalı şekilde derinleştirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 42. İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İTT) EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) BAKANLAR TOPLANTISINDA, TUNUS TİCARET VE İHRACATI GELİŞTİRME BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ.