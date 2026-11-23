Ankara'da taş tepeler buluntuları izleyiciyle buluştu

Taş Tepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa'daki dört kazı alanından çıkan 34 eser, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen geçici bir sergide ilk kez geniş kitlelerle paylaşıldı. Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe ve Sayburç kazılarında envantere kayıtlı olarak bulunan buluntular arasında insan ve hayvan heykelleri, figürinler, taş kaplar, tabaklar ile süs eşyaları yer aldı.

Serginin açılışı ve kapsamı:

Sergi, 17 Kasım'da Uluslararası Müzecilik Kongresi kapsamında açıldı; açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Prof. Dr. Necmi Karul etkinlikte eserlerin bulunma koşullarını ve Neolitik toplulukların yerleşik yaşama geçişine dair sağladıkları ipuçlarını anlattı. Kongre etkinlikleri 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşirken, sergi ziyaretçilerini 17-23 Kasım tarihleri arasında ağırladı.

Karahantepe'den üç hayvan heykelciğinin öyküsü:

Karahantepe kazılarında kırmızı toprak dolu bir odada bulunan büyük bir klorit taş kap, içinde daha küçük bir kap, bir tabak ve taş çubuklarla birlikte dikkat çekici bir düzen ortaya koydu. Küçük kabın içine özenle yerleştirilen üç hayvan heykelciği—tilki, yaban domuzu ve akbaba—her birinin başından geçirilmiş bir taş halka ile birlikte bulundu.

Prof. Dr. Necmi Karul bu buluntu için: "Tilkiyi, yaban domuzunu ve akbabayı aynı kabın içinde bulduk. Her birinin başı bir taş halkadan geçirilmişti. Bu düzen, üç hayvanın aynı hikâyenin parçaları olabileceğini düşündürüyor. Karahantepe’de bir hikâyenin heykellerle anlatıldığı en eski örneklerden birini bulmuş olabiliriz" dedi.

Aynı kazılarda 2026 sezonunda keşfedilen ve sergide yer alan akbaba başı, önceki örneklerden farklı boyutuyla Neolitik dönemde büyük ölçekli akbaba tasvirlerinin de üretildiğini gösteriyor.

Diğer dikkat çeken buluntular:

Sergide leopar betimlemelerinin farklı taşlar ve ölçeklerde işlendiği örnekler de sunuldu. Ziyaretçiler kireçtaşından yontulmuş büyük bir leopar başının yanı sıra yeşil opal ve labradoritten yapılmış küçük leopar heykelciklerini gördü. Karahantepe'de bir sekinin içinde ilk yerleştirildiği konumda bulunan bir eser ise leoparın sırtında oturan bir insan figürünü betimliyor; insan ve hayvanı aynı kompozisyonda birleştiren bu tür çalışmanın tarih öncesi heykeltıraşlıkta ender örneklerden olduğu vurgulandı.

Sergide yer alan bir diğer insan heykeli ise Göbeklitepe'nin ikinci evresine tarihlenen bir yapıda, bir sekinin içine mekana doğru eğilecek biçimde konumlandırılmış olarak bulunmuş; gövdesi bel hizasından kırılmış halde aynı sekinin üzerinde yer alıyordu.

Genel olarak, sergilenen parçalar Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem (MÖ 10 bin - 7 bin) dönemine tarihleniyor ve hem günlük yaşama hem de ritüel ya da anlatı odaklılığın izlerini taşıyan zengin bir repertuar sunuyor.

TAŞ TEPELER PROJESİ KAPSAMINDA ŞANLIURFA’DAKİ DÖRT KAZI ALANINDA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILAN 34 ESER, ANKARA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ’NDE SERGİLENDİ. BAZI BULUNTULARIN İLK KEZ ZİYARETÇİYLE BULUŞTUĞU SERGİDE, KARAHANTEPE’DE AYNI TAŞ KABIN İÇİNDE BULUNAN ÜÇ HAYVAN HEYKELCİĞİ İLE 2026 KAZILARINDA KEŞFEDİLEN AKBABA BAŞI DA YER ALDI.