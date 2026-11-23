Tokat'ta kalaycılığın sürdüğü atölye:

Tokat'ta teknolojinin ve yaşam alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte kaybolmaya yüz tutan mesleklerden biri olan kalaycılık, hâlâ ustaların ellerinde yaşam buluyor. Yıllar içinde kararıp yüzeyi yıpranan bakır kaplar, ustaların müdahalesiyle yeniden kullanıma hazır hale geliyor; ateş üzerinde ısıtılan kapların iç yüzeyine uygulanan kalay, eşyaların hem dayanıklılığını artırıyor hem de görünümünü tazeliyor.

Ahmet Bilge'nin mesleğe bakışı:

81 yaşındaki usta Ahmet Bilge, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. Baba mesleği olarak öğrendiği işle yaşamını birleştirdiğini söyleyen Bilge, işini severek yaptığını vurguluyor. Bilge, "Babam da kalaycı olduğu için ta çocuk yaştan beri bu mesleği yapıyorum. Allah’a şükürler olsun, hâlâ çalışıyorum. 70 yıldır bu mesleği sürdürüyorum" diyerek meslekle kurduğu bağın derinliğini aktarıyor.

Usta-çırak ilişkisi ve mesleğin geleceği:

Bilge, en büyük kaygısının çırak eksikliği olduğunu belirtiyor: "Çırak hiç yok, yetişmiyor. Bir işi sevmiyorsan bırakıp gideceksin. Ben işimi çok severek yapıyorum. Çalışmak gibi güzel bir şey de yok. Bu meslek bitiyor." Ustanın sözleri, geleneksel el becerisinin aktarımındaki zayıflığı ve mesleğin sürdürülebilirliği konusundaki belirsizliği özetliyor. Bilge, 60 yaşındaki bir arkadaşına öğrettiğini ancak bunun geleceği garanti etmeye yetip yetmeyeceğinden emin olmadığını söylüyor.

Kullanıcı talepleri ve geleneksel tercihlerin nedeni:

Eski bakır eşyalarını kullanmayı sürdürenler de kalay yaptırmanın ardındaki gerekçeleri paylaşıyor. Selahattin Tekin, "Dedemden kalan tepsileri kalay yaptırmaya geldim. Eskileri kullanıyorum. Sağlıklı ve lezzetli olduğunu düşündüğüm için kalay yaptırıyorum" diyerek hem duygusal bağlılığı hem de sağlık ve tat algısını neden olarak gösteriyor. Bu ihtiyaç, ustaların işine devam etmesini sağlayan az sayıda talepten biri olarak öne çıkıyor.

Görüntüyü onarmak ve kullanım ömrünü uzatmak için uygulanan kalaylama, aynı zamanda bölgesel mutfak kültürünün canlı tutulmasına katkı sağlıyor. Ancak ustaların ifadeleri, bu geleneğin yeni kuşaklara aktarılmadığı takdirde kaybolma riski taşıdığını açıkça ortaya koyuyor.

BAKIR MUTFAK EŞYALARININ KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATAN MESLEĞİ 70 YILDIR SÜRDÜREN AHMET BİLGE, ÇIRAK YETİŞMEMESİ NEDENİYLE KALAYCILIĞIN GELECEĞİNDEN ENDİŞE DUYUYOR.