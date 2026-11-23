Etkinlik ve katılımcılar:

Eskişehir'in edebiyat dünyasının tanınan isimlerinden Şerife Gündoğdu, hayat arkadaşı ve vefat eden eşi Ersin Gündoğdu'nun aziz hatırasına ithafen düzenlenen 'İmza ve Anma Günü' programında okurlarıyla buluştu. Programa edebiyatseverler ve davetliler katıldı.

Programda eğitim uzmanı Behçet Uyanık tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Anma ve imza etkinliği, hem kişisel bir hatırlama hem de kentteki kültür-sanat hayatına duyulan saygının ifadesi olarak gerçekleşti.

Yeni eserlerin tanıtımı ve imza günü:

Gündoğdu, yeni yayımlanan üç eserini tanıtarak okurları için imzaladı. Katılımcılar eserler hakkında yazarla sohbet etme ve eserleri doğrudan alıp imzalatma imkânı buldu. Etkinlik, edebiyatın birleştirici gücünü ve vefa duygusunu ön plana çıkardı.

Şerife Gündoğdu'nun konuşması:

"Değerli gönül dostlarım, vefat eden hayat arkadaşım, kıymetli eşim Ersin Gündoğdu’nun aziz hatırasını sevgi, saygı ve özlemle yâd ediyoruz. Yeni yayımlanan üç eserimin tanıtımını ve imza gününü sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz. Vefat eden Ersin Gündoğdu’nun hatırasını yaşatan dizelerle bir araya geldiğimiz bu anlamlı günde, teşriflerinizle bizleri onurlandırmanızdan büyük mutluluk duyduk. Hem edebiyat yolculuğunu, hem de hayat arkadaşım ve vefat eden eşim Ersin Gündoğdu’ya duyduğumuz vefayı yansıtan program, edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi" dedi.

Program, Eskişehir'in kültür ve sanat hayatında Şerife Gündoğdu'nun yazınsal üretimini ve kişisel bağlarını okurlarla buluşturan, anma ile tanıtımı birleştiren bir etkinlik olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİRLİ EDEBİYATÇI ŞERİFE GÜNDOĞDU ‘VEFA PROGRAMINDA’ 3 YENİ ESERİNİ İMZALADI. VEFA PROGRAMINI İZLEYEN EDEBİYATSEVERLER VE İZLEYİCİLER