Kalecik köyü ve konumu:

Kalecik köyü, Mardin’in Nusaybin ilçesinde dev kayalıkların üzerinde konumlanmış tarihi bir yerleşim olarak dikkat çekiyor. Kayalık ve dağlık arazi üzerinde kurulan köy, geçmişte savunma ve gözetleme amacıyla stratejik öneme sahip bir noktada yer alıyordu. Uzaktan bakıldığında bir kale silueti veren yerleşim, çevresindeki doğal dokuyla bütünleşmiş durumda.

Mimari özellikler ve dron görüntüleri:

Dronla havadan kaydedilen görüntülerde köyün kayalıkların üzerine adeta nakış gibi işlenmiş mimarisi öne çıkıyor. Yerleşimin dar sokakları, taş yapılarının dizilişi ve araziyle kurduğu ilişki, görüntülerde net biçimde izlenebiliyor. Bu bakış açısı köyün hem estetik hem de savunma odaklı düzenini gözler önüne seriyor; mimari doku ve çevresel peyzaj arasındaki uyum özellikle vurgulanıyor.

Günlük yaşam ve kültürel değerler:

Köyde yaşayanların büyük bölümü geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdürüyor. Sakin yaşamın yanı sıra Kalecik, köklü geçmişi ve kültürel zenginliğiyle de ilgi çekiyor; doğal atmosferi nedeniyle geçmişte dizi ve klip çekimlerine de ev sahipliği yaptı. Bu yönleriyle Kalecik, Nusaybin’in keşfedilmeyi bekleyen tarihi değerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dron görüntüleri, hem bölgenin doğal güzelliklerini hem de tarihsel dokusunu kapsayan görsel bir kayıt sunuyor; böylece Kalecik köyü, hem koruma perspektifiyle hem de turizm ve kültür çalışmalarında değerlendirilmesi gereken bir miras olarak kayda geçiyor.

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE DEV KAYALIKLARIN ÜZERİNE KURULU KALECİK KÖYÜ BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.