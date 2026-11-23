Mezitli Çocuk Kampüsü'nde tiyatro:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mezitli Çocuk Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı tiyatro oyunu ara tatilde çocuklarla buluşturuldu. Etkinlik, kampüsten faydalanan ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik gerçekleştirildi.

Oyun ve oyuncu kadrosu:

Etkinliği Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı düzenlerken, sahneye çıkan ekip Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu oyuncularından oluştu. Oyun, Işıl Kasapoğlu tarafından yazıldı, tiyatro oyuncusu Mutlu Çelik tarafından sahnelendi ve Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez tarafından yönetildi.

Oyun, geleneksel Türk tiyatrosunun unsurlarını barındırıyor ve daha önce Mersin ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde binlerce çocukla buluşmuştu. Ara tatil programı kapsamında sahnelenen gösteri, çocuklara hem eğlence hem de kültürel bir deneyim sundu.

Katılımcı görüşleri ve hedefler:

Mezitli Çocuk Kampüsü Birim Sorumlusu Merve Etiler Özer, kampüsün çok amaçlı salonunda bu tür gösterileri sık sık yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Çocukları sanatla buluşturduğumuz için çok mutluyuz" dedi. Özer, etkinliklerle çocukların donanımlı hale gelmesine önem verdiklerini ve ilgilenenlerin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından bilgi alabileceğini söyledi.

Mutlu Çelik ise oyun hakkında, her yaştan izleyiciye hitap eden tatlı ve güzel bir oyun sahnelediklerini; çocukların geleceği şekillendirecek nesiller olduğunu vurgulayarak, "7’den 70’e çocuk, yetişkin, yaş almış, geleneksel Türk Tiyatrosunu seven herkesi bu oyuna davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan aileler de memnuniyetlerini dile getirdi. Oyunu çocuğuyla izlemeye gelen Aylin Dağ, sanat etkinliklerine sık sık katıldıklarını belirterek, "İzlerken ben de eğlendim ve keyif aldım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. Organizasyon, ara tatilde çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere erişimini artırma amacını taşıdı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN MEZİTLİ ÇOCUK KAMPÜSÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ‘DÜNYANIN ESKİ ZAMANLARINDA’ ADLI TİYATRO OYUNU ÇOCUKLARLA BULUŞTURULDU.