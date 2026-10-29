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Amasya sokaklarında cumhuriyet bayramı coşkusu 103. yılda da sürdü

Amasya’da 29 Ekim kutlamalarında Yavuz Selim Meydanı doldu; Vali Önder Bakan, protokol ve vatandaşların katıldığı tören saygı duruşu, marş ve geçitle tamamlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Caner Şahin

Amasya sokaklarında cumhuriyet bayramı coşkusu 103. yılda da sürdü

Amasya sokaklarında cumhuriyet bayramı coşkusu

Amasya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı kent genelinde yapılan törenler ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar halkın yoğun katılımına sahne olurken, şehir merkezi ve meydanlarda bayram atmosferi hâkim oldu.

Törenin ayrıntıları:

Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen resmi törende protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu; ardından kent protokolü halkın bayramını tebrik etti.

Vali Önder Bakan’ın vurguladıkları:

Halkı selamlayan Amasya Valisi Önder Bakan, konuşmasında Cumhuriyet’in kuruluş tarihine ve Amasya’nın milli mücadeledeki yerine dikkat çekti. Bakan, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 12 Haziran 1919 tarihli gelişi ile şehirde başlayan sürecin önemine değinerek, 22 Haziran 1919 tarihli Amasya Tamiminin milletin kurtuluş iradesini dünyaya duyuran dönüm noktası olduğunu hatırlattı.

Tören, halk oyunu gösterileri ve askeri birlikler ile kamu kurumlarına ait araçların geçişiyle sona erdi. Katılımcılar akşam boyunca düzenlenen etkinliklerde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştı ve kentte birlik ile beraberlik mesajları öne çıktı.

AMASYA’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YILI COŞKUYLA KUTLANDI. KUTLAMALAR HALKIN YOĞUN...

AMASYA’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YILI COŞKUYLA KUTLANDI. KUTLAMALAR HALKIN YOĞUN KATILIMINA SAHNE OLDU. YAVUZ SELİM MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENDE AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN VE PROTOKOL ÜYELERİ HALKIN BAYRAMINI KUTLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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