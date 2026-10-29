Dolar 49,8323 +0,06%
Euro 55,5367 -0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,90 -0,38%
EUR/USD 1,1123 -0,30%
Brent Petrol 109,92 -1,54%
--°

lagarde görevinden 7 şubat 2027'de ayrılacağını açıkladı

ECB Başkanı Christine Lagarde, 7 Şubat 2027'de görevini bırakacağını duyurdu; halef atama sürecinin bugün başlatılacağı bildirildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

lagarde görevinden 7 şubat 2027'de ayrılacağını açıkladı

Christine Lagarde görev bırakma kararını duyurdu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, aylardır süren spekülasyonları sonlandırarak 7 Şubat 2027 itibarıyla başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı. Lagarde, 2019'dan beri yürüttüğü göreviyle ilgili kararı kurum içinde çalışanlara bildirdiğini belirtti ve bu kuruma hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

kararın gerekçesi ve ekonomik bağlamı:

Lagarde açıklamasında, Euro Bölgesi'nin karşı karşıya olduğu zorlukları işaret etti: artan enerji fiyatları, yükselen enflasyon ve ağırlaşan borçlanma maliyetleri. Açıklamada yer alan ifadeye göre: "Çalışma arkadaşlarıma ve personele 7 Şubat 2027 itibarıyla görevimden ayrılacağımı az önce bildirdim. Bu kuruma hizmet etmek benim için büyük bir onur ve çok büyük bir ayrıcalıktı." Lagarde, görevi boyunca kurumun istikrarını korumaya çalıştığını ve geleceğe hazır bir ECB bıraktığını belirtti.

atama süreci ve olası adaylar:

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lagarde'ın kararını saygıyla karşıladığını açıkladı ve kurumda istikrarlı bir geçiş sağlanması amacıyla halefin atanması sürecinin "bugün başlatılacağını" söyledi. Costa, Lagarde'ın pandemi, savaş, enerji krizleri ve enflasyon şokları dönemlerinde kararlı bir yönetim sergilediğini belirtti.

Lagarde'ın görev süresinin planlandığı biçimde 31 Ekim 2027ye kadar sürmesi öngörülürken, aylardır erken ayrılacağına dair spekülasyonlar mevcuttu. Ayrıca Lagarde, Dünya Ekonomik Forumu başkanlığı için öne çıkan isimler arasında gösteriliyordu. ECB başkanlığı için öne çıkan olası isimler arasında ise Klaas Knot ve Pablo Hernandez de Cos yer alıyor. AB kurumları, söz konusu atama sürecini gecikmeksizin sürdüreceklerini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, aylarca süren spekülasyonların ardından 7...

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, aylarca süren spekülasyonların ardından 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağını duyurdu.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara'da beş anlaşma: Erdoğan ile Mirziyoyev işbirliğini güçlendirdi
images

Amasya sokaklarında cumhuriyet bayramı coşkusu 103. yılda da sürdü
images

UBP'de birlik vurgusu: tek başına iktidara kilitlenme sözü
images

Türk devletleri ankara'da 13. zirve gündemini şekillendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Minik ellerden şehit ailelerine anlamlı 29 Ekim armağanı

Köklere sahip çıkan adım: İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla açıldı

büyükçekmece'de cumhuriyet coşkusu geleneksel baloda yaşandı

Adana'da bir bulvar çöktü: araçlar çukura saplandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek