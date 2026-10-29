lagarde görevinden 7 şubat 2027'de ayrılacağını açıkladı

Christine Lagarde görev bırakma kararını duyurdu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, aylardır süren spekülasyonları sonlandırarak 7 Şubat 2027 itibarıyla başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı. Lagarde, 2019'dan beri yürüttüğü göreviyle ilgili kararı kurum içinde çalışanlara bildirdiğini belirtti ve bu kuruma hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

kararın gerekçesi ve ekonomik bağlamı:

Lagarde açıklamasında, Euro Bölgesi'nin karşı karşıya olduğu zorlukları işaret etti: artan enerji fiyatları, yükselen enflasyon ve ağırlaşan borçlanma maliyetleri. Açıklamada yer alan ifadeye göre: "Çalışma arkadaşlarıma ve personele 7 Şubat 2027 itibarıyla görevimden ayrılacağımı az önce bildirdim. Bu kuruma hizmet etmek benim için büyük bir onur ve çok büyük bir ayrıcalıktı." Lagarde, görevi boyunca kurumun istikrarını korumaya çalıştığını ve geleceğe hazır bir ECB bıraktığını belirtti.

atama süreci ve olası adaylar:

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lagarde'ın kararını saygıyla karşıladığını açıkladı ve kurumda istikrarlı bir geçiş sağlanması amacıyla halefin atanması sürecinin "bugün başlatılacağını" söyledi. Costa, Lagarde'ın pandemi, savaş, enerji krizleri ve enflasyon şokları dönemlerinde kararlı bir yönetim sergilediğini belirtti.

Lagarde'ın görev süresinin planlandığı biçimde 31 Ekim 2027ye kadar sürmesi öngörülürken, aylardır erken ayrılacağına dair spekülasyonlar mevcuttu. Ayrıca Lagarde, Dünya Ekonomik Forumu başkanlığı için öne çıkan isimler arasında gösteriliyordu. ECB başkanlığı için öne çıkan olası isimler arasında ise Klaas Knot ve Pablo Hernandez de Cos yer alıyor. AB kurumları, söz konusu atama sürecini gecikmeksizin sürdüreceklerini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, aylarca süren spekülasyonların ardından 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağını duyurdu.