Kudüs'te diplomatik adım: İngiltere konsolosluğu kapatılacak

İsrail, İngiltere'nin yaptırımlarına misilleme kararı aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere ilişkin aldığı yaptırımların ardından düzenlediği basın toplantısında misilleme adımlarını açıkladı. Saar, kararların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onaylandığını belirtti ve alınan önlemlerin yürürlüğe konacağını söyledi.

Hükümetin gerekçesi:

Saar, Londra'nın adımlarını hem ahlaken yanlış hem de egemen bir devletin iç işlerine müdahale olarak nitelendirdi. İngiltere'yi İsrail'i kendi ulusal ve güvenlik çıkarlarına aykırı davranmaya zorlamakla suçlayan Saar, bu adımların hem İsrail'e hem de İngiltere'nin nüfuzuna zarar vereceğini vurguladı. Saar ayrıca bu tedbirlerin doğrudan Filistinlileri etkileyeceğini, yerleşimlerde çalışan on binlerce Filistinli işçinin bundan etkileneceğini ve Filistin Yönetimi'nin de muaf tutulmayacağını ifade etti.

Alınan önlemler:

Saar, misilleme paketinin kapsamını sıraladı: İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılması; Kiryat Gat'taki Uluslararası Gazze Destek Merkezi'nde görevli İngiliz temsilcilerin sınır dışı edilmesi; ve Ramallah'taki İngiliz Destek Ekibi kapsamında Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi güçlerine yönelik İngiliz eğitim faaliyetlerinin sonlandırılması.

Bakan, ayrıca İngiltere başta olmak üzere İsrail karşıtı faaliyetlere katılan yabancı kişilere yönelik kısıtlamalar uygulanacağını belirtti ve 12 İngiliz yetkilinin İsrail'e girişinin yasaklanacağını duyurdu. İsrail basını, giriş yasağı getirilen isimleri şöyle sıraladı: Jeremy Corbyn, Zarah Sultana, Naz Shah, Diane Abbott, Hannah Spencer, Carla Denyer, Sian Berry, Ellie Chowns, John McDonnell, Richard Burgon, Adrian Ramsay ve Riverway to the Sea müdürü Fahad Ansari.

Saar, ayrıca İsrail'in bu tür adımlara öncülük eden veya katılan diğer ülkelere karşı da kendi takdirine göre karşı önlemler alabileceğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin yaptırımlarına misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı.