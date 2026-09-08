Cizre'de 'inadına kardeşlik' çağrısıyla yürüyen siyaset

AK Parti heyeti Cizre'de temaslarını sürdürdü

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen 'Türkiye Yeni Yüzyılı' ve 'Terörsüz Türkiye' programları kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ile Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman Şırnak'a gelerek Cizre'de bir dizi görüşme ve ziyaret gerçekleştirdi.

saha ziyaretleri ve oda buluşması:

Heyet, Hakkari'deki temaslarını takiben ilk olarak Cizre parti teşkilatını ziyaret etti. Ardından Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek ticari ve yerel gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Öğretmen Evi'nde düzenlenen geniş katılımlı programda ise STK temsilcileri, oda başkanları ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelinerek bölgenin talep ve öncelikleri dinlendi. Toplantıya AK Parti Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp da katıldı.

milletvekillerinin mesajı:

Basına değerlendirmede bulunan Azmi Ekinci, 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında Cizre'ye geldiklerini belirterek bu yılın ana temasının 'Terörsüz Türkiye' olduğunu ifade etti. Ekinci, bölge halkının 40 yıldır sürece ilişkin tecrübesi bulunduğunu ve bugün oluşan havada "gözlerdeki huzur atmosferini" şimdiden gördüğünü söyledi. Ekinci, buraya anlatmak için değil, bölge insanından öğrenmek için geldiklerini vurguladı.

Suna Kepolu Ataman ise Cizre'nin kadim bir şehir olduğunu, yaşanan zorluklara rağmen bölge halkının geleceğe umutla baktığını belirtti. Ataman, Cumhur İttifakı'nın süreçteki kararlılığına halkın destek verdiğini ifade ederek, "Artık bir canımızı dahi kaybetmeye tahammülümüz yok" dedi. Ataman, kaynakların artık hizmet olarak geri döneceğini, Şırnak, Cizre ve bölgenin hizmet beklediğini söyledi ve Cumhurbaşkanı'nın asla Kürt kardeşleri unutmadığını vurguladı. Konuşmasında özellikle 'İnadına kardeşlik' mesajını öne çıkardı ve bunun 'Türkiye Kardeşliği' ile taçlandırılacağını kaydetti.

Toplantıda vekiller, STK ve oda temsilcileri ile mahalle muhtarlarının taleplerini dinleyip notlar aldı; karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Bölgenin ihtiyaç alanları ve beklentileri masaya yatırıldı.

sokak ve kültür ziyaretleri:

Programın ardından heyet, Şerafettin Elçi Caddesi ile Eski Çarşı'da esnafı ziyaret edip kahvede oturan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Esnaf ziyaretinde yerel sorunlar ve beklentiler doğrudan konuşuldu. Günün sonunda heyet, tarihi Mehmet Ağa Kasrı'ndaki Dengbej Evinde dengbejlerin Kürtçe ezgilerini dinledi ve ilçedeki tarihi-turistik mekânları gezdikten sonra Cizre'den ayrıldı.

Yapılan görüşmeler ve saha ziyaretleri, hem bölge temsilcilerinin taleplerinin aktarılmasına hem de AK Parti heyetinin yerel dinamiklerle doğrudan temas kurmasına zemin hazırladı. Toplantılar, programların hedeflediği hizmet ve barış vurgusunu Cizre'de görünür kıldı.

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