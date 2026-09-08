New York'tan 170 binden fazla belge yayımlandı: 11 Eylül sonrası hava riskleri ve yönetimin açıklamaları

New York Belediyesi, kapsamlı bir belge setini kamuoyuna açtı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yönetimi, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Ground Zero çevresindeki hava kalitesine ilişkin 170 binden fazla sayfa belgeyi kamuoyuna açıkladı. Yayınlanan kayıtlar, dönemin şehir yetkililerinin bölgede solunan havanın güvenli olmadığına dair bilgilere sahip olduğunu, buna karşın kamuoyunu rahatlatıcı açıklamalar yaptıklarını ortaya koyuyor.

Belgeler, Dünya Ticaret Merkezi’nin çökmesinin hemen sonrasında Aşağı Manhattan’ın yeniden açılması sürecinde şehir idaresinin hava kirliliği ve olası sağlık risklerine ilişkin tutumunu detaylı biçimde belgeleyen kurum içi yazışmalar, ölçüm sonuçları ve değerlendirmeler içeriyor.

belediyenin bulguları ve yetkililerin açıklamaları:

Mamdani, paylaşılan belgelerin 11 Eylül kurbanlarının aileleri, saldırılardan sağ kurtulanlar ve ilk müdahale ekiplerinin maruz kaldıkları sağlık etkilerinin anlaşılmasında "kritik" olduğunu belirtti. Mamdani, "Yıllar geçtikçe ve insan kaybı arttıkça, ... 11 Eylül’ün bedeliyle yüzleşiyoruz" diyerek, sonraki yıllarda 11 Eylül ile bağlantılı hastalıklardan ölenlerin sayısının saldırı gününde ölenlerin sayısını aştığını vurguladı.

Belediye yetkilileri, belgelerin Sıfır Noktası ve çevresindeki hava şartlarına ilişkin hangi bilgilerin ne zaman elde edildiğini ve kamuya yapılan güven verici açıklamalarla bu bilgilerin nasıl örtüştüğünü yeniden gündeme taşıdığını kabul etti.

harding muhtırası ve hukuki değerlendirmeler:

Yayımlanan dosyalar arasında dönemin New York Belediye Başkan Yardımcısı Robert Hardinge gönderilen kurum içi yazışmalar da yer alıyor. Kamuoyunda "Harding Muhtırası" olarak anılan bu doküman, şehir yönetiminin bölgedeki hava kirliliği ve koruyucu ekipman eksikliğinin binlerce muhtemel hukuki sürece yol açabileceğini değerlendirdiğini gösteriyor. Muhtırada ayrıca belediyenin yasal sorumluluğunu sınırlamaya yönelik hukuki seçeneklerin tartışıldığına dair kayıtlar bulunuyor.

Bu bulgular, dönemin yetkililerinin sağlık risklerine ilişkin bilgileri ne zaman ve nasıl değerlendirdiklerine dair soruları yeniden canlandırıyor ve maruz kalanların zararlarıyla ilgili tazminat ve sağlık hakları taleplerinin temelini güçlendiriyor.

şehir içi tepki ve tanıklıklar:

Mamdani, düzenlediği basın toplantısında televizyon sunucusu ve aktivist Jon Stewarta söz verdi. Stewart, saldırıların ardından yayılan toksik maddelerin Sıfır Noktası ile sınırlı kalmadığını, "havada, yerde, pencere pervazlarında, klimalarda, evcil hayvanlarda ve kıyafetlerde" zehir bulunduğunu ve bunun aylarca sürdüğünü söyleyerek, "Herkes biliyordu. Şimdi şehrin de bunu bildiği çok açık" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, belgelerde yer alan teknik ölçümler ve kurum içi değerlendirmelerle birleştirildiğinde, olay sonrası bilgi akışı ve resmi açıklamalar arasındaki çelişkilerin daha net görülmesini sağlıyor.

belgelerin bulunması ve erişim:

New York Belediyesi yetkilileri, yayımlanan kayıtların geçen yıl bir belediye binasında bulunan 68 kutu içinde bulunduğunu açıkladı. Belgelerin, saldırıların 25. yıl dönümü öncesinde kamuoyuna açılmasına karar verildi ve kayıtlar için çevrim içi, aranabilir bir portal kuruldu. Belediye, portaldaki kayıtların ücretsiz olarak incelenebileceğini ve önümüzdeki aylarda sisteme yeni belgelerin eklenmeye devam edeceğini bildirdi.

uzun dönem sağlık etkileri:

Sıfır Noktası’nda aylar boyunca görev yapan itfaiyeciler, polisler, sağlık çalışanları, arama-kurtarma ekipleri ve bölgede yaşayan ya da çalışan binlerce kişi enkazdan yayılan toksik maddelere maruz kaldı. Takip eden yıllarda 11 Eylül ile bağlantılı kanserler ve diğer hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da artmıştır; Mamdani, bu uzun dönem etkilerin belediye kayıtlarının açıklanmasının önemini artırdığını belirtti.

9/11 Health Watch gibi mağdur hakları savunucusu kuruluşlar uzun süredir bu tür kayıtların kamuya açılması çağrısında bulunuyordu ve bazı kuruluşlar belge erişimi için yasal yollar da denemişti. Açıklanan belgelerin, Aşağı Manhattan’ın yeniden açılması ve bölgenin normale döndürülmesi sürecinde şehir yönetiminin halk sağlığına yaklaşımını daha ayrıntılı şekilde ortaya koyması bekleniyor.

hatırlatma: 11 Eylül saldırıları

11 Eylül 2001’de kaçırılan dört yolcu uçağından ikisi Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kuleleri’ne, biri Pentagon’a çarpmış; dördüncü uçak ise Pensilvanya’da düşürülmüştü. Saldırılarda, uçakları kaçıran 19 terörist hariç 2 bin 977 kişi yaşamını yitirmişti. Bu olayın ardından ortaya çıkan sağlık etkileri yıllar boyunca devam etti ve şimdi yayımlanan belgeler bu sürecin yönetimiyle ilgili yeni soruları gündeme getiriyor.

NEW YORK BELEDİYESİ, 11 EYLÜL SALDIRILARINA İLİŞKİN 170 BİNDEN FAZLA BELGE YAYINLADI