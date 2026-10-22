Ankara’da Etnografya Müzesi'nde Türk Ocakları kültürel miras sergisi açıldı

Tarihten izler:

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Tarihten İzler Türk Ocağı Kültürel Miras Sergisi', Ankara Etnografya Müzesi'nde açıldı. Açılış öncesinde gerçekleştirilen seymen gösterisi, sergiye gelenlere geleneksel bir karşılama sundu.

Sergide öne çıkan eserler:

Sergide, Türk Ocakları koleksiyonundan seçilen 70 eser ziyaretçilerle buluşuyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Serkan Gedük sergiyle ilgili olarak, "1978 yılında Türk Ocakları’na ait koleksiyondan müzemize devredilen bin 306 eser arasından seçilen 70 eser bugün ziyaretçilerimizle buluşacak. Bu eserlerden 52’sini ilk kez sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış ve konuşmalar:

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz konuşmasında kurumun tarihsel rolüne vurgu yaptı: "Türk Ocakları, Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde Türk milletinin yeniden dirilişine adeta bayraktarlık yapmış bir fikir ve kültür ocağıdır. Bu özelliğini Milli Mücadele döneminde de yürüttü. Milli Mücadele döneminde İstanbul ikinci defa resmen işgal edildiği sırada İngilizler’in kapısına kilit vurduğu, aradıkları birtakım evrakları alıp -bugün onlar halen İngiltere’de- götürdüğü yer Türk Ocağı’ydı".

Öz konuşmasında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Etnografya Müzesine sergi için teşekkür etti. Açılış programına Mehmet Öz ve Serkan Gedük'ün yanı sıra Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Erdem Akkurt, Etnografya Müzesi Müdürü Veysi Gün, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Sergi, Türk Ocakları koleksiyonunun tarihsel ve kültürel değerini gün ışığına çıkarma amacıyla hazırlanan seçkisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HİMAYESİNDE ‘TARİHTEN İZLER TÜRK OCAĞI KÜLTÜREL MİRAS SERGİSİ’ AÇILDI.