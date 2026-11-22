Fenerbahçe antrenmana başladı:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Çalışma, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Kocaelispor maçında forma giyenlere rejenerasyon:

Antrenmanda, Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Bu grup için amaç, oyuncuların toparlanmasını hızlandırmak ve maç temposuna göre vücutlarını dengelemektir.

Diğer oyuncuların programı ve sonraki adımlar:

Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek ve teknik ekip, maç planına göre oyuncu yoğunluğunu ayarlamaya devam edecek.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTASINDA 25 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ DEPLASMANDA UKRAYNA EKİBİ SHAKHTAR DONETSK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI