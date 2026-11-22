Amed Sportif Faaliyetler açıklama yaptı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşanan pozisyonla ilgili sert bir açıklama yayımladı. Kulüp, maçta Ermal Krasniqi'ye yapılan müdahalenin açık bir şekilde kırmızı kartı gerektirdiğini, ancak bu kararın ne hakem tarafından ne de VAR sistemi tarafından verilmediğini belirterek durumu 'hakem skandalı' olarak nitelendirdi.

VAR odasına ve yetkililere sorular:

Amedspor açıklamasında, VAR sistemine güvenin zedelendiği vurgulandı ve şu sorular yöneltildi: 'VAR sistemi ne için var? Açık ve net ihlalleri tespit etmeyecekse hangi pozisyonlarda devreye girecek?' Kulüp, VAR odasında görev yapan hakemlerin hangi görüntüleri izlediğini ve müdahale etmedilerse bunun gerekçesinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Futbolcunun sağlık durumu ve talep edilen açıklamalar:

Açıklamada, söz konusu pozisyonun basit bir hata olarak geçiştirilmesine izin verilmeyeceği ifade edildi. Kulüp ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nu, pozisyonun neden incelenmediğini ve VAR hakemlerinin neden müdahale etmediğini açıklamaya davet etti.

Kulüp, dikkat çekici bir şekilde Krasniqi'nin karşılaşma sırasında aldığı darbe sonucu oyuna devam edemediğini ve yapılan tıbbi tetkiklerde futbolcunun kas dokusunda yırtık ve kanama ile kemik dokusunda yaygın ödem tespit edildiğini bildirdi.

Amedspor, ayrıcalık talep etmediklerini, ancak emeğin ve alın terinin böylesi kararlarla hiçe sayılmasına sessiz kalmayacaklarını duyurdu.

ERMAL KRASNİQİ'NİN ALDIĞI DARBE