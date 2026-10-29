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Ankara'da islami vurguyla Necmettin Erbakan'ın 100. doğum yılı anıldı

Milli Gençlik Derneği'nin Ankara'daki programında Necmettin Erbakan'ın 100. doğum yılı anıldı; Kuran tilaveti, kısa film ve Ahmet Özvatan'ın konuşması yer aldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:23

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EDİTÖR: Caner Şahin

Ankara'da islami vurguyla Necmettin Erbakan'ın 100. doğum yılı anıldı

Ankara'da anma programı düzenlendi

Milli Gençlik Derneği (MGD) tarafından düzenlenen anma programı, Türkiye’nin 23. başbakanı Necmettin Erbakanın doğumunun 100. yılı vesilesiyle Ankara'da bir konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programın akışı:

Etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Erbakan'ın hayatını ve siyaset serüvenini anlatan kısa bir film gösterildi. Katılımcılar anma kapsamında hem manevi bir duruş sergiledi hem de Erbakan'ın mirası üzerine anekdotlar ve değerlendirmeler paylaşıldı.

Ahmet Özvatan'ın konuşması:

Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan programda yaptığı konuşmada Erbakan'ın İslam vurgusunu ve kişisel mücadelesini öne çıkardı. Özvatan konuşmasında şunları söyledi: "Erbakan hocamız bizlere İslamsız saadet olmaz gerçeğini öğretti. Dünyada ve ahirette mutlu, mesut ve saadet içinde olmak istiyorsanız huzurun yolu İslam’dadır gerçeğini öğretti. İslam’a tabi olmazsanız, İslam’ın ipine sarılmazsanız, İslam’ın emirlerine ram olmazsanız dünyada ve ahirette huzur ve mutlu olamazsınız gerçeğini bizlere öğretti. Sadece öğretti mi, hayır. Bunu bizzat fiili hayatında yaşayarak gösterdi. Hepimizin bildiği bir kıssa. Bir seçim çalışmaları esnasında arabanın kapısına sıkışan parmağı kopup bir kısmı yere düşüyor. Hepimiz gözlerimizi bir beş saniye kapatıp tahayyül edelim. Parmağımızın ucu kapıya sıkışmadı veya tırnağımız kopmadı. Parmağımızın yarısı koptu ve yere düştü. Etraftan hemen iki bez getirildi. Birisiyle yere düşen parmak alındı, diğer bez parmağımıza kapatıldı. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde araca binildi ve o dönemde cep telefonu olmadığından araç telefonlarıyla en yakın hastaneler aranıyor. Doku kaybı olmadan bu parmağı nasıl dikebiliriz? Nasıl bu parmağı Erbakan hocamıza zarar vermeden tekrar parmağını dikip sağlığına kavuşturabiliriz diye o hızla araba sürerken, Erbakan hocamızın önünde, şoför beyin yanında oturan beyefendinin omzuna vurarak, ’Evladım, ikindi namazının vakti çıkıyor. Namazımızı kılalım ondan sonra yolumuza devam ederiz’ diyecek kadar bireysel ibadetlerine düşkün bir Erbakan’dan bahsediyoruz".

Program, anılan tilavet, gösterimler ve konuşmaların ardından sona erdi. Etkinlik, Erbakan'ın ideolojik mirasının genç nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikler arasında değerlendirildi.

Necmettin Erbakan, doğumunun 100’üncü yılında Ankara’da anıldı

Necmettin Erbakan, doğumunun 100’üncü yılında Ankara’da anıldı

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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