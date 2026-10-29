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Kanada AB ile yeni ittifak arayışında: ortak üyelik vurgusu Montreal'de

Mark Carney, Montreal'de AB ile Kanada arasında 'ortak üyelik' içeren bir ittifak kurma sürecinde olduklarını ve bunun herkese fayda sağlayacağını söyledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:39

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EDİTÖR: Elif Demir

Kanada AB ile yeni ittifak arayışında: ortak üyelik vurgusu Montreal'de

Kanada ve AB yeni ittifakı tartışıyor

Kanada Başbakanı Mark Carney, Montreal'de düzenlenen AB-Kanada Zirvesi kapsamında iş dünyası temsilcileriyle yapılan çalışma toplantısında, Kanada ile Avrupa Birliği arasında yeni bir ittifak kurma sürecinde olduklarını açıkladı. Toplantıya AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

Carney'nin açıklamaları:

Carney, "Buradayız çünkü ortak bir amacı paylaşıyoruz. Kanada ile AB arasında Kanada’nın ortak üye olacağı yeni bir ittifak oluşturma sürecindeyiz." ifadelerini kullandı. Bu ittifakın değerlerimize dayandığını ve tarafların birbirini tamamlayan güçlü yönleri üzerine inşa edildiğini belirtti.

Başbakan, ittifakın odaklandığı alanlar arasında yapay zeka, finans, kritik mineraller, gıda güvenliği ve ileri imalatın bulunduğunu söyleyerek, bunların aileler için daha fazla seçenek, daha uygun yaşam maliyetleri ve işletmeler için daha fazla fırsat sağlayacağını vurguladı.

Müzakerelere ilişkin bir soru üzerine Carney, ABD ile Kanada arasındaki görüşmeler hakkında bu aşamada sürekli yorum yapmanın "yapıcı" olmadığını belirtti ve "Küresel şartlar ve ticaret ortamı göz önüne alındığında, Kanada ile ABD arasında karşılıklı yarar sağlayacak anlaşmalar mümkün" dedi.

İttifakın bölgesel yansımaları ve von der Leyen'in mesajı:

ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifakın ABD'ye yönelik düşmanca bir eylem olabileceği değerlendirmesine karşı çıkan Carney, Kanada ile AB arasındaki ortaklığın nihayetinde tüm ülkelere yarar sağlayacağını ifade etti. Carney, "Daha güçlü, daha bağımsız ve daha dirençli bir Kanada, nihayetinde herkes için daha iyi bir ortak olacaktır" açıklamasını yaptı.

Carney, AB ile yapılacak anlaşmanın "Kanada halkının çıkarları doğrultusunda" hayata geçirileceğini belirterek, ülke içindeki kapasitenin geliştirilmesi ve yurt dışında güvenilir ortaklarla ilişkilerin çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Kanada’nın AB ile olan ilişkisinin adlandırılmasının Kanadalılar için birincil öncelik olmadığını ifade etti: "Kullanılan adlandırma önemli değil. Bu yeni ittifakta Kanadalılar açısından asıl önemli olan, yaşam maliyetlerinin daha karşılanabilir hale gelmesi olacak. AB ile kurulacak yeni ittifak bir pazarlama çalışması değil. İsminin bir önemi yok."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise zirvenin ortaklık ve ilişkileri yeniden tasarlamaya odaklandığını belirtti: "Her zaman yakındık. Ancak şimdi yeni ufuklara bakıyoruz ve ortaklığımızı mümkün olan en üst düzeye taşımayı amaçlıyoruz." Von der Leyen, ikili düzeyde ortak üyelik fikrinin değerlendirildiğini ve bunun politika, program ve yönetişim uyumlarını gerektirdiğini söyledi.

Görüşmelerin detayları ve ilişkilendirmenin biçimi üzerinde çalışmalar sürerken, Carney'nin açıklamaları Kanada'nın iç kapasitesini güçlendirme ve dış ilişkilerini çeşitlendirme hedefini ön plana çıkardı.

Kanada Başbakanı Mark Carney Avrupa Birliği (AB)-Kanada Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada...

Kanada Başbakanı Mark Carney Avrupa Birliği (AB)-Kanada Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, "Kanada ile AB arasında Kanada’nın ortak üye olacağı yeni bir ittifak oluşturma sürecindeyiz" dedi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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