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gölbaşı'nda cumhuriyetin 103’üncü yılı konserle kutlandı

Gölbaşı Belediyesi TED Ata Sahne’de düzenlenen konserde Türkiye Cumhuriyeti’nin 103’üncü yılı coşkuyla kutlandı; konuşma, kısa film ve Kıraç konseri yer aldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:34

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EDİTÖR: Merve Çelik

gölbaşı'nda cumhuriyetin 103’üncü yılı konserle kutlandı

Gölbaşı'nda cumhuriyet coşkusu TED Ata Sahne'de yaşandı

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı kentte geniş katılımla anıldı. Etkinlik TED Ata Sahne’de gerçekleştirilen konser ve törenlerle sürdü.

protokol ve program:

Program bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet’in 103’üncü yılına özel hazırlanan kısa film izletildi ve törene katılanlara dönük konuşmalar yapıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bugün şanlı tarihimizin müstesna günlerinden Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını hep birlikte kutluyoruz. Tabii Türk milleti bugünlere kolaylıkla gelmedi. Hepimizin bildiği gibi çok zor şartlarda kağnısıyla cephane taşıyan Şerife Bacıların, biricik evlatlarını canlarından daha çok seven, genç evlatlarını gözü yaşlı cepheye gönderen anaların ve o cephede ölüme koşan kuzuların mücadelesi sonucu, kınalı kuzuların mücadelesi sonucu Türk milleti bağımsızlığını kazanmıştır. Tabii Büyük Atatürk ve silah arkadaşları da bu kutlu mücadelenin sonucunda bağımsızlığımızın tacı olan Cumhuriyeti kurarak taçlandırmıştır"

sanatçılar ve halkın katılımı:

Konser bölümünde sahne alan ilk isimler Çınar Onur Öner, Cem Buğdaycı ve Hakan Balyemez oldu. Üç sanatçının ardından gecenin ana konuğu, sevilen şarkıcı Kıraç sahneye çıktı ve dinleyiciler söyleyen marşlara ve parçalara büyük coşkuyla eşlik etti.

Programın sonunda Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, sahne alan sanatçılara teşekkür ederek hediyelerini takdim etti. Etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ve birliktelik duygusuyla sona erdi.

Cumhuriyetin 103’üncü yılı Gölbaşı&#039;nda coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 103’üncü yılı Gölbaşı'nda coşkuyla kutlandı

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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