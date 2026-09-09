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Ankara'da kayıp kişinin cesedi Çubuk barajı gölünde bulundu

Ankara'da kayıp başvurusu yapılan 42 yaşındaki H.K.'nin 06 DGD 023 plakalı aracı viyadükte, cansız bedeninin ise Çubuk Barajı gölünde bulundu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara'da kayıp kişinin cesedi Çubuk barajı gölünde bulundu

Ankara'da kayıp kişinin cesedi Çubuk barajı gölünde bulundu

Ankara'da kayıp olarak aranan kişinin, Çubuk Barajı Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. Yakınlarının saatlerce haber alamaması üzerine polise kayıp ilanı verildi ve yapılan çalışmalarda önemli bulgular elde edildi.

araç ve arama çalışmalarına ilişkin bulgular:

Yetkililer, 42 yaşındaki H.K.'nin telefonunun son olarak Çubuk Barajı civarında sinyal verdiğini belirledi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 06 DGD 023 plakalı aracı Çubuk 1 Barajı Viyadüğü’nde kapıları kilitli ve kaputu açık durumda buldu. Aracın bulunduğu çevrede yoğunlaştırılan çalışmalar kapsamında baraj gölü de dahil arama kurtarma faaliyetleri yürütüldü.

cesede ulaşılması ve ilk değerlendirme:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı polis dalgıçlar, sabah saatlerinde su yüzeyinde H.K.'nin cansız bedenini tespit etti. Ceset, aracın yaklaşık 350 metre ilerisinde bulundu. İlk incelemede herhangi bir cinayet izine rastlanılmadığı, olayda intihar edebileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Olay yerinde yürütülen ilk incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Kesin sonucun yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Kayıp adamın cesedi baraj gölünde bulundu

Kayıp adamın cesedi baraj gölünde bulundu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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